Sport_inside: Фернандеш договорился о переходе из «Локомотива» в «Галатасарай»

Полузащитник «Локомтива» Мануэль Фернандеш близок к переходу в чемпионат Турции, сообщает Sport_inside.

«Фернандеш принципиально договорился о переходе в «Галатасарай».

Сейчас идут переговоры между клубами, когда именно португалец отправится в турецкую столицу: в нынешнее трансферное окно или летом на правах свободного агента», – говорится в записи источника в телеграме.

24 января «Бомбардир» писал о том, что 32-летний португалец из-за травмы колена может пропустить тренировочный сбор команды Юрия Семина в Катаре.