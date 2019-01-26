Sport_inside: Фернандеш договорился о переходе из «Локомотива» в «Галатасарай»

Наш чемпионат потеряет яркого футболиста.
Полузащитник «Локомтива» Мануэль Фернандеш близок к переходу в чемпионат Турции, сообщает Sport_inside.
«Фернандеш принципиально договорился о переходе в «Галатасарай».
Сейчас идут переговоры между клубами, когда именно португалец отправится в турецкую столицу: в нынешнее трансферное окно или летом на правах свободного агента», – говорится в записи источника в телеграме.
24 января «Бомбардир» писал о том, что 32-летний португалец из-за травмы колена может пропустить тренировочный сбор команды Юрия Семина в Катаре.
- Контракт Фернандеша с «Локомотивом» истекает в июне.
- В сезоне РПЛ забил три гола и отдал три ассиста в 15 матчах.
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