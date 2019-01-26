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    Sport_inside: Фернандеш договорился о переходе из «Локомотива» в «Галатасарай»

    Полузащитник «Локомтива» Мануэль Фернандеш близок к переходу в чемпионат Турции, сообщает Sport_inside.

    «Фернандеш принципиально договорился о переходе в «Галатасарай».

    Сейчас идут переговоры между клубами, когда именно португалец отправится в турецкую столицу: в нынешнее трансферное окно или летом на правах свободного агента», – говорится в записи источника в телеграме.

    24 января «Бомбардир» писал о том, что 32-летний португалец из-за травмы колена может пропустить тренировочный сбор команды Юрия Семина в Катаре.

    • Контракт Фернандеша с «Локомотивом» истекает в июне.
    • В сезоне РПЛ забил три гола и отдал три ассиста в 15 матчах.

    Источник: Sport_inside

    Sport inside – анонимный твиттер-аккаунт с более 13 тысяч подписчиков, среди которых владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и журналисты федеральных СМИ. Профиль позиционирует свой контент как «проверенные новости спорта из самых достоверных источников».

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    26.01.2019 18:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 26 января 2019, 20:15

      Наш чемпионат потеряет яркого футболиста.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 26 января 2019, 18:43

      Если бы ещё видеть очевидную замену.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Агасфер 26 января 2019, 19:32

      Так, как Фернандеш в последнее время валял дурака на поле, то Баринов сыграет не хуже. Хотя, конечно того Ману, который был с нами в победном сезоне, пока заменить некем.

      3
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit > Антибиотик 27 января 2019, 09:17

      Вот соглашусь!Ману игрок настроения.

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      Ответить
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      Рейтинг: +22

      drago922 26 января 2019, 18:22

      зря зря зря фернандеша отдают , один из лучший в Локомотиве

      0
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > drago922 11 марта 2020, 07:11

      Привет) какие дела? Подписывайся)) о чём писать ещё в блогах?) Интересно узнать мнение))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 18:19

      И без этого анонима было ясно, что Турция наиболее вероятный исход Фернандеша из "Локо". У него как и у Чорлуки очень завышена была "личка" по контракту. "Зениту" повезло, что его самый дорогой футболист молод и в расцвете сил находится. Паредеса удачно продали ПСЖ, а вот Маркизио уже никому не продать.

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