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    Хавбек «Локомотива» Фернандеш может пропустить сбор в Катаре

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рискует пропустить остаток сбора в Катаре.

    У португальца травмы ноги. Хавбек получил повреждение в игре Кубка «Матч Премьер» с «Зенитом» (3:1).

    «Вчера Мануэль прошел обследование. У него контузия чуть ниже колена. Ничего страшного нет, но чтобы не усугублять травму, какое-то время он пропустит. К началу следующего сбора он точно должен быть в общей группе», – сказал врач «Локо» Никита Карлицкий.

    • Нынешний контракт Фернандеша с «Локомотивом» истекает летом 2019 года.
    • Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны турецких клубов.
    • В текущем сезоне РПЛ хавбек сыграл в 15 матчах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2019 11:38
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