Хавбек «Локомотива» Фернандеш может пропустить сбор в Катаре

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рискует пропустить остаток сбора в Катаре.

У португальца травмы ноги. Хавбек получил повреждение в игре Кубка «Матч Премьер» с «Зенитом» (3:1).

«Вчера Мануэль прошел обследование. У него контузия чуть ниже колена. Ничего страшного нет, но чтобы не усугублять травму, какое-то время он пропустит. К началу следующего сбора он точно должен быть в общей группе», – сказал врач «Локо» Никита Карлицкий.