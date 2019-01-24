Хавбек «Локомотива» Фернандеш может пропустить сбор в Катаре

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рискует пропустить остаток сбора в Катаре.
У португальца травмы ноги. Хавбек получил повреждение в игре Кубка «Матч Премьер» с «Зенитом» (3:1).
«Вчера Мануэль прошел обследование. У него контузия чуть ниже колена. Ничего страшного нет, но чтобы не усугублять травму, какое-то время он пропустит. К началу следующего сбора он точно должен быть в общей группе», – сказал врач «Локо» Никита Карлицкий.
- Нынешний контракт Фернандеша с «Локомотивом» истекает летом 2019 года.
- Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны турецких клубов.
- В текущем сезоне РПЛ хавбек сыграл в 15 матчах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.