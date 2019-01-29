Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Журналист Короткин: «Ракицкий – это прежде всего креатура Тимощука»

    Журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, кто в первую очередь стал инициатором трансфера из «Шахтера» в «Зенит» защитника Ярослава Ракицкого. Этим человеком, по информации обозревателя, является Анатолий Тимощук, тренер сине-бело-голубых.

    «Я доверяю футбольному вкусу Тимощука. Именно его креатурой прежде всего является Ракицкий. Тренер тоже значительную часть карьеры провел в «Шахтере», – сказал Короткин.

    • Зарплата украинца составит 2,5 миллиона евро в год, а трансфер обойдется петербуржцам примерно в 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне Ракицкий провел за донецкий клуб 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Ракицкий – игрок «Зенита». Все самое важное о трансфере

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.01.2019 01:27
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 29 января 2019, 13:50

      Цена нормальная, игрок хороший, должен заиграть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 13:01

      Конечно не без его участия.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 29 января 2019, 06:13

      Так это и понятно, что укроп -укропа позвал, еще и номер его взял "44"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 29 января 2019, 01:36

      Всё бы хорошо, вот только ему почти тридцак уже... Для защитника это конечно не так и много, но 10 лямов за него - это перебор чутка на мой взгляд.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Mariner 29 января 2019, 12:32

      Да сейчас среднестатическая сделка по годным футболистам крутится в районе 20 лямов, так что 10 лямов это как раз из за возраста, был бы помоложе и ушёл бы дороже. Между тем 28-29 это как раз пиковый возраст для защитника, опыт уже пришёл, а возраст ещё не так даёт о себе знать.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11