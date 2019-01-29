Журналист Короткин: «Ракицкий – это прежде всего креатура Тимощука»

Журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, кто в первую очередь стал инициатором трансфера из «Шахтера» в «Зенит» защитника Ярослава Ракицкого. Этим человеком, по информации обозревателя, является Анатолий Тимощук, тренер сине-бело-голубых.

«Я доверяю футбольному вкусу Тимощука. Именно его креатурой прежде всего является Ракицкий. Тренер тоже значительную часть карьеры провел в «Шахтере», – сказал Короткин.

Зарплата украинца составит 2,5 миллиона евро в год, а трансфер обойдется петербуржцам примерно в 10 миллионов евро.

В этом сезоне Ракицкий провел за донецкий клуб 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Ракицкий – игрок «Зенита». Все самое важное о трансфере