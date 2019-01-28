72-летний Капелло – претендент на пост главного тренера сборной Китая

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Ранее сборная Китая прекратила сотрудничество с главным тренером Марчело Липпи. Руководители местного футбола вновь изучают итальянский рынок, сообщает агентство affaritaliani.it.
Азиаты планируют пригласить бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло. Китайцы на текущем Кубке Азии вылетели в 1/4 финала.
- Капелло 72 года.
- Последнее место работы итальянца – китайский «Цзянсу Сунин» (2017-2018 годы).
- Главное достижение в тренерской карьере – победа в Лиге чемпионов с «Миланом» в сезоне-1993/94.