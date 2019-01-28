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    72-летний Капелло – претендент на пост главного тренера сборной Китая

    Ранее сборная Китая прекратила сотрудничество с главным тренером Марчело Липпи. Руководители местного футбола вновь изучают итальянский рынок, сообщает агентство affaritaliani.it.

    Азиаты планируют пригласить бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло. Китайцы на текущем Кубке Азии вылетели в 1/4 финала.

    • Капелло 72 года.
    • Последнее место работы итальянца – китайский «Цзянсу Сунин» (2017-2018 годы).
    • Главное достижение в тренерской карьере – победа в Лиге чемпионов с «Миланом» в сезоне-1993/94.

    Источник: Affaritaliani.it

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    28.01.2019 21:40
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    Комментарии185
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      Рейтинг: +142

      PAK33 24 июля 2019, 22:48

      rhf,

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      PAK33 > PAK33 24 июля 2019, 22:48

      рак

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      PAK33 > PAK33 24 июля 2019, 22:48

      не рыб

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      PAK33 > PAK33 24 июля 2019, 22:48

      лангуст

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      PAK33 > PAK33 24 июля 2019, 22:48

      подо льдом

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      PAK33 > PAK33 24 июля 2019, 22:49

      капело

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      PAK33 > PAK33 24 июля 2019, 22:49

      молодца

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      PAK33 > PAK33 24 июля 2019, 22:49

      деньга

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      PAK33 > PAK33 24 июля 2019, 22:49

      лишний

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      PAK33 > PAK33 24 июля 2019, 22:49

      не быват

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      PAK33 > PAK33 24 июля 2019, 22:49

      внукам

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      PAK33 > PAK33 24 июля 2019, 22:49

      она нужна

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      PAK33 > PAK33 24 июля 2019, 22:49

      продолжать

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 февраля 2019, 23:23

      Хоть прошли недавно Святки
      Но у нас всё непонятки!

      Спокойной ночи Всем!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 1 февраля 2019, 23:48

      Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся.
      Я рупь--заначил, слышь, Сергей, - опохмелимся.
      И всё же, брат, трудна у нас дорога.
      Эх, бедолага, ну, спи, Серёга !...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 февраля 2019, 23:04

      Пьяные вкладки:

      Хоть стишок здесь написал
      Нет того веселия
      Кто кого здесь от*бал
      Не пойму до селя Я!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 февраля 2019, 22:48

      Кино досмотрел, пиво почти допил, Гасконца нет, а так на троих неплохо стихи получились!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 1 февраля 2019, 22:52

      Сборку сделал в соответствии с данными ранее указаниями..:))
      Завтра с утра вывалю целиком на обозрение..:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > insider_retro 1 февраля 2019, 22:56

      Только хотел тебя попросить..Я не в состоянии..

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 1 февраля 2019, 23:12

      Кино ещё идёт или ты другое смотрел. По матч ТВ Лилль -Ницца начался, я позже на него переключусь. Базу на завтра подготовил.

      3
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 1 февраля 2019, 23:16

      С Пашкой Прилучным, кончилось давно..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 1 февраля 2019, 23:18

      Тьфу, блин, всё забываю про разницу во времени.)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 февраля 2019, 22:16

      Пойду кино досмотрю, что-то вы приутухли..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 1 февраля 2019, 22:19

      Я как раз досматриваю заключительные серии "Возмездия".

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 1 февраля 2019, 22:23

      Когда досмотришь кино, Сергей, обязательно начни переписывать титры. - быстрее уснёшь..:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 1 февраля 2019, 22:46

      И Я!! В перемотке чуть с запозданием..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 февраля 2019, 22:07

      insider_retro
      Весна, весна какие трели
      Ты навеваешь в этот Ник
      Какие чудные капели
      Мы все услышим тот же миг

      4
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 февраля 2019, 21:57

      Два стиха друзья переплетаются.., а у меня скоро язык начнет заплетаться, кто -нибудь сформируйте в удобоваримое состояние, это же шедевры коллективного ума!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 1 февраля 2019, 22:00

      (с) Простите мне мои друзья...

      Прощенье смоет тень печали,
      Накроет плечи облегченьем,
      И будешь снова гнать педали,
      Той жизни, что вкусней варенья..:))

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 февраля 2019, 21:55

      Ребята мне надо заканчивать. Всего доброго. Спокойной ночи!

      5
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 1 февраля 2019, 21:58

      Пока Сань . Будь спок без тебя ничего не случиться!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > zigbert 1 февраля 2019, 22:01

      Заканчивай сегодня, что бы завтра начать, Сандро!!
      До завтра!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 1 февраля 2019, 22:20

      Спокойной ночи, Саня, до завтра.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 1 февраля 2019, 21:40

      Для афоня72...
      (с) Задери тебя понос...

      Стул поносом - хоть бы - хны,
      Подтяну-ка я штаны,
      Вру не с горя, я с нужды,
      Остальное - до пи@ды..:))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Сварожич 1 февраля 2019, 21:46

      Культурным можешь ты не быть,
      Но наливать друзьям обязан,
      Закуску стоит раздобыть,
      И путь твой будет безнаказан..:))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > insider_retro 1 февраля 2019, 21:47

      До пи@ды..:),бывает худо
      Остаётся нам ведь чудо
      Дотянуться до пи@ды..:)
      Лучше нам бы до весны..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > insider_retro 1 февраля 2019, 21:50

      Простите мне мои друзья
      Что выпил я сегодня в меру
      Не предложить Вам не могу
      Что предложить-скажите смело!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 1 февраля 2019, 21:52

      (с) Лучше нам бы до весны...

      Весна придёт, а с ней опасность,
      Ведь тёплый ветер дунет в @опу,
      И в голову нахлынет страстность,
      А иммигранты наводнят Еуропу..:))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 февраля 2019, 21:11

      Ветер Ветер ты могуч,
      Ты гоняешь стаи туч,
      Не откажешь ль мне в ответе
      Кто сыграет, как, ответь мне!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 1 февраля 2019, 21:16

      Серж-Серёжа, я могуч,
      Биатлоном, ведь, живуч,
      Весь прогноз по минималке,
      Лишь бы не ходить к гадалке..:))

      5
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > insider_retro 1 февраля 2019, 21:21

      Ты к гадалке не ходи,
      Просто в гости заходи
      Выпьем мы с тобой рюмашку
      И обсудим все КАКАШКИ!

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 1 февраля 2019, 21:25

      Те какашки не простые,
      С виду полые-пустые,
      Но внутри гундосит голос,
      Не роняйте в кофе волос..:))

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Сварожич 1 февраля 2019, 21:26

      Толян! Так сегодня ПЯТНИЦА, моя уже спит вот я изгаляюсь под пивко..

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > insider_retro 1 февраля 2019, 21:30

      Слышу голос с высоты..
      Это врёшь всё с горя Ты
      Нету в кофии волос
      Задери тебя понос..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 1 февраля 2019, 21:37

      Толя ,еще раз для лиц со слабой памятью.
      Подсчет очкоа в КП.
      5 , 3 ,2 , 1. Так?

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 1 февраля 2019, 21:44

      Все понял Толь. Спасибо.

      4
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