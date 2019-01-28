Член исполкома РФС Лебедев – о возможном трансфере Ракицкого: «Игрок все делает правильно. Выступать за «Зенит» престижнее»

Член исполкома РФС, депутат Государственной думы РФ, сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев прокомментировал возможный трансфер защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».

«Судя по заявлениям, которые мы слышим с украинской стороны, если игрок украинской национальности переходит в какой-либо российский клуб, встаeт вопрос о его вызове в состав национальной сборной. Данный вопрос ставит игроков перед выбором: либо заиграть в хорошем российском клубе и стабильно участвовать в еврокубках, либо остаться на Украине и играть за сборную.

Сам Ярослав делает всe правильно. За «Зенит» выступать престижнее, чем за многие другие клубы чемпионата Украины. У украинских футболистов должен пройти страх таких переходов не из-за перехода Ракицкого, а в связи с тем, что 31 марта после выборов придeт тот президент, который пойдeт на сближение с Россией», – сказал функционер.