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    Член исполкома РФС Лебедев – о возможном трансфере Ракицкого: «Игрок все делает правильно. Выступать за «Зенит» престижнее»

    Член исполкома РФС, депутат Государственной думы РФ, сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев прокомментировал возможный трансфер защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».

    «Судя по заявлениям, которые мы слышим с украинской стороны, если игрок украинской национальности переходит в какой-либо российский клуб, встаeт вопрос о его вызове в состав национальной сборной. Данный вопрос ставит игроков перед выбором: либо заиграть в хорошем российском клубе и стабильно участвовать в еврокубках, либо остаться на Украине и играть за сборную.

    Сам Ярослав делает всe правильно. За «Зенит» выступать престижнее, чем за многие другие клубы чемпионата Украины. У украинских футболистов должен пройти страх таких переходов не из-за перехода Ракицкого, а в связи с тем, что 31 марта после выборов придeт тот президент, который пойдeт на сближение с Россией», – сказал функционер.

    • 29-летний футболист прошел медицинское обследование в петербургском клубе.
    • Ранее сообщалось, что зарплата украинца составит 2,5 миллиона евро в год, а трансфер обойдется петербуржцам примерно в 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне Ракицкий провел за донецкий клуб 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: «Чемпионат»

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    28.01.2019 17:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 31 января 2019, 09:34

      Жирик :"Лебедёв всё делает правильно :Призывает всех служить Родине там,где трудно.Труднее всего в Госдуме и Президиуме РФС."

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 28 января 2019, 21:04

      "31 марта после выборов придeт тот президент, который пойдeт на сближение с Россией" ©
      За победу Трампа вы с папиком шампусик уже распивали на Охотном ряду, если мне память не изменяет. Но, как говорится, "умный учится на чужих ошибках, а дурак не учится на своих".

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 января 2019, 18:25

      во первых кто такой Ракицкий?и почему за Зенит престижней выступать ведь нынешний Зенит кто только не дерёт как может

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Garrincha58 31 января 2019, 09:35

      Кто-то в детсадах пиписьками меряется,а миллерята-деньгами.Как и всё наше общество "новой России". Поэтому и именуют себя "великими".

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