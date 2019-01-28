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    Sport_inside: завтра Ракицкий подпишет контракт с «Зенитом» на 3,5 года

    По информации твиттер-аккаунта sport_inside, защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий завтра заключит контракт с «Зенитом». Срок соглашения составит 3,5 года.

    Сегодня 29-летний футболист прошел медицинское обследование в петербургском клубе.

    • Ранее сообщалось, что зарплата украинца составит 2,5 миллиона евро в год, а трансфер обойдется петербуржцам примерно в 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне Ракицкий провел за донецкий клуб 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Твиттер-аккаунт sport_inside

    Sport_inside - спортивный новостной аккаунт в твиттере, на который подписано более 13 тысяч читателей. 

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    28.01.2019 14:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 28 января 2019, 20:47

      удачи ему и успехов!!!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 января 2019, 19:43

      Оборону Зениту надо укреплять и это первый шаг.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 января 2019, 17:37

      Первая ласточка в зимнее ТО, ждёмс остальных...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 28 января 2019, 15:43

      укропиньо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +905

      VVadic 28 января 2019, 15:36

      украина сейчас нуждается в финансовой помощи гастарбайтеров. Посмотрим как себя проявит

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 28 января 2019, 15:19

      Ну если он за еду будет играть, то тогда можно и на 10 лет)))))

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > neveldomha 28 января 2019, 15:41

      Он достаточно обеспеченный человек ..за еду иди поищи бомжей на улицах..

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 28 января 2019, 15:16

      29 лет и контракт на 3,5 мама где мозги, а потом получится ситуация, как с Глушаковым 31 год и продлили еще на 4 и отвязаться никак

      3
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      Рейтинг: +6311

      порт > Skull_Boy 28 января 2019, 15:27

      Для защитника 29, это не преклонный возраст, Березуцкие до 36 играли, и не плохо играли. Анюков тоже не плохо смотрится..... Да мало ли промеров.

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Skull_Boy 28 января 2019, 15:42

      Чем тебе Денис не нравится ..отлично играет ..

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