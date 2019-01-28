Sport_inside: завтра Ракицкий подпишет контракт с «Зенитом» на 3,5 года

удачи ему и успехов!!!
По информации твиттер-аккаунта sport_inside, защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий завтра заключит контракт с «Зенитом». Срок соглашения составит 3,5 года.
Сегодня 29-летний футболист прошел медицинское обследование в петербургском клубе.
- Ранее сообщалось, что зарплата украинца составит 2,5 миллиона евро в год, а трансфер обойдется петербуржцам примерно в 10 миллионов евро.
- В этом сезоне Ракицкий провел за донецкий клуб 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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