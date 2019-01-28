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    «Спорт-Экспресс»: Ракицкий прошел медосмотр в «Зените» и присоединится к команде на сборе в Испании

    Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий близок к переходу в «Зенит». По информации «Спорт-Экспресс», 29-летний украинец успешно прошел медицинский осмотр и присоединится к новой команде на сборе в Испании, который пройдет с 1 по 10 февраля.

    Сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро. Ранее сообщалось, что по контракту футболист будет зарабатывать 2,5 миллиона в год.

    • В этом сезоне украинец провел в УПЛ 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
    • Ракицкий – воспитанник «Шахтера».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.01.2019 06:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 28 января 2019, 12:59

      Толян Тимощук подсобил походу)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > ZENIT84, 28 января 2019, 16:35

      А то. Тимощук прекрасно знает украинский.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 28 января 2019, 10:10

      Первый нормальный трансфер в 2019 есть! Ждем еще.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 января 2019, 09:01

      Как и ожидалось, Ярик со вторых сборов уже в "Зените", теперь может и Акунья скоро подъедет.

      3
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      ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, > Рубик Докоян 28 января 2019, 13:00

      азмун подтянется тоже)))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 28 января 2019, 07:18

      Пасмотрим, что за тип. Может и ничего...

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