«Спорт-Экспресс»: Ракицкий прошел медосмотр в «Зените» и присоединится к команде на сборе в Испании

Толян Тимощук подсобил походу)))
Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий близок к переходу в «Зенит». По информации «Спорт-Экспресс», 29-летний украинец успешно прошел медицинский осмотр и присоединится к новой команде на сборе в Испании, который пройдет с 1 по 10 февраля.
Сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро. Ранее сообщалось, что по контракту футболист будет зарабатывать 2,5 миллиона в год.
- В этом сезоне украинец провел в УПЛ 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
- Ракицкий – воспитанник «Шахтера».