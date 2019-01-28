Hurriyet: «Галатасарай» предложил 7,5 миллиона за Зе Луиша

Федун же сказал что не будет продавать лидеров. Зе нам нужен!
По информации Hurriyet, «Спартак» получил от «Галатасарая» официальное предложение в размере 7,5 миллиона евро по нападающему Зе Луишу.
В команде 28-летнего футболиста хочет видеть главный тренер стамбульцев Фатих Терим.
Ранее сообщалось, что турецкий клуб предложил москвичам 6 миллионов за форварда Луиса Адриано.
- В текущем сезоне Зе Луиш провел за «Спартак» 24 матча, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.
- Контракт кабовердианца с красно-белыми рассчитан до июля 2021 года.
- Московский клуб приобрел нападающего у «Браги» в 2015 году за 6,5 миллиона евро.