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    Hurriyet: «Галатасарай» предложил 7,5 миллиона за Зе Луиша

    По информации Hurriyet, «Спартак» получил от «Галатасарая» официальное предложение в размере 7,5 миллиона евро по нападающему Зе Луишу.

    В команде 28-летнего футболиста хочет видеть главный тренер стамбульцев Фатих Терим.

    Ранее сообщалось, что турецкий клуб предложил москвичам 6 миллионов за форварда Луиса Адриано.

    • В текущем сезоне Зе Луиш провел за «Спартак» 24 матча, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт кабовердианца с красно-белыми рассчитан до июля 2021 года.
    • Московский клуб приобрел нападающего у «Браги» в 2015 году за 6,5 миллиона евро.

    Источник: Hurriyet

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    28.01.2019 12:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +451

      frizom 28 января 2019, 18:38

      Федун же сказал что не будет продавать лидеров. Зе нам нужен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 января 2019, 17:41

      Поздняк метаться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 28 января 2019, 17:04

      мимо Галатасарая я без шуток не хожу....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 28 января 2019, 15:47

      " Дырку вам от бублика, а не Зе Луиша " )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 28 января 2019, 14:42

      Учитывая сколько пользы Зе Луиш приносит команде, это слишком малая сумма за него. Надеюсь боссы клуба не совершат глупость и не позарятся на эти деньги.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > oyabun 28 января 2019, 16:06

      Не мы решаем...(((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 28 января 2019, 13:23

      ересь очередная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 28 января 2019, 12:51

      за 15 забирайте

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 января 2019, 12:46

      Федун чётко дал ответ на этот вопрос- не сейчас!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 28 января 2019, 12:44

      он же вам и всем сказал что ни куда не пойдут с Адриано тем более в сарай они там что вообще читать не умеют футбольные новости у нас

      6
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Полная Канистра 28 января 2019, 13:04

      Адриано, как пишут, намыливается и предложения есть.

      2
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