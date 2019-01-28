Hurriyet: «Галатасарай» предложил 7,5 миллиона за Зе Луиша

По информации Hurriyet, «Спартак» получил от «Галатасарая» официальное предложение в размере 7,5 миллиона евро по нападающему Зе Луишу.

В команде 28-летнего футболиста хочет видеть главный тренер стамбульцев Фатих Терим.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб предложил москвичам 6 миллионов за форварда Луиса Адриано.