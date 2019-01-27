Покеттино: «Теперь у нас остались только АПЛ и ЛЧ. Мы должны показать максимум в этих турнирах»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка Англии против «Кристал Пэлас» (0:2).

«Игра была неплохой. Мы создавали моменты. Мы владели мячом, но если хочешь победить, надо забивать голы.

Мы расстроены тем, что пропустили после девяти минут. «Пэлас» не так много сделал, но забил и заслужил пройти в следующий этап.

Ключевым моментом был пенальти. 2:1 к перерыву могло бы изменить все.

Теперь у нас остались два соревнования – АПЛ и Лига чемпионов. Мы не можем жаловаться и должны пытаться показать максимум в этих турнирах», – сказал Покеттино.