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    Покеттино: «Теперь у нас остались только АПЛ и ЛЧ. Мы должны показать максимум в этих турнирах»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка Англии против «Кристал Пэлас» (0:2).

    «Игра была неплохой. Мы создавали моменты. Мы владели мячом, но если хочешь победить, надо забивать голы.

    Мы расстроены тем, что пропустили после девяти минут. «Пэлас» не так много сделал, но забил и заслужил пройти в следующий этап.

    Ключевым моментом был пенальти. 2:1 к перерыву могло бы изменить все.

    Теперь у нас остались два соревнования – АПЛ и Лига чемпионов. Мы не можем жаловаться и должны пытаться показать максимум в этих турнирах», – сказал Покеттино.

    • На этой неделе «Тоттенхэм» вылетел из двух соревнований – Кубка Англии и Кубка лиги.
    • В АПЛ команда Покеттино занимает третью строчку.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с «Боруссией» Д.

    Источник: BBC

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    27.01.2019 22:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 28 января 2019, 17:59

      Им нужен второй отличный нападающий когда Кейн за бортом чтоб другой выручал

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 28 января 2019, 02:03

      В последних матчах просматривается какая-то обречённость, безразличие, нет спортивной агрессии. Такое впечатление, что Покеттино ждёт какого-то предложения и на Тоттенхэм ему наплевать. Может я ошибаюсь, но что-то изменилось.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 23:05

      В ЛЧ мало на что можно рассчитывать, а в АПЛ можно по бодаться за 3-4 место, чтобы в следующем сезоне попасть в групповой этап ЛЧ

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