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    Спаллетти: «Если кто-то захочет купить Перишича, то им нужно будет заплатить хорошие деньги»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал возможный уход полузащитника Ивана Перишича из клуба.

    «Об этом игроке много говорили, потому что все его очень высоко ценят, как и мы. Если кто-то захочет его купить, то им нужно будет заплатить за него хорошие деньги», – сказал Спаллетти.

    • Перешичем инетерсовался «Арсенал».
    • По неофициальной информации, английский клуб предложил «Интеру» обмен Озила на Перишича, но итальянцы отказались.

    Источник: Sky Sports

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    27.01.2019 19:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 28 января 2019, 07:24

      С каждым годом все более и более смешными читаются подобные заметки.
      Арсенал много чего хочет и много чего планирует, но вот одна проблемка. Арсенал выпал из списка топ-клубов Европы и выпал основательно, так сказать - надолго. Возвращения в элиту европейского футбола, а равно и английского пока не просматривается в принципе. К тому же - денежные ресурсы нашего клуба только уменьшаются и уменьшаются (по разным причинам). Проблемы тут совершенно очевидны. Было бы по иному не сбежали бы из клуба по очереди - Газидис и Мислинтат. Посему - как говаривал герой фильма Бальзаминов - чувств-с много, а средств-с мало

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