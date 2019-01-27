Спаллетти: «Если кто-то захочет купить Перишича, то им нужно будет заплатить хорошие деньги»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал возможный уход полузащитника Ивана Перишича из клуба.

«Об этом игроке много говорили, потому что все его очень высоко ценят, как и мы. Если кто-то захочет его купить, то им нужно будет заплатить за него хорошие деньги», – сказал Спаллетти.