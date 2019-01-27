Спаллетти: «Если кто-то захочет купить Перишича, то им нужно будет заплатить хорошие деньги»

С каждым годом все более и более смешными читаются подобные заметки.
Арсенал много чего хочет и много чего планирует, но вот одна проблемка. Арсенал выпал из списка топ-клубов Европы и выпал основательно, так сказать - надолго. Возвращения в элиту европейского футбола, а равно и английского пока не просматривается в принципе. К тому же - денежные ресурсы нашего клуба только уменьшаются и уменьшаются (по разным причинам). Проблемы тут совершенно очевидны. Было бы по иному не сбежали бы из клуба по очереди - Газидис и Мислинтат. Посему - как говаривал герой фильма Бальзаминов - чувств-с много, а средств-с мало
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал возможный уход полузащитника Ивана Перишича из клуба.
«Об этом игроке много говорили, потому что все его очень высоко ценят, как и мы. Если кто-то захочет его купить, то им нужно будет заплатить за него хорошие деньги», – сказал Спаллетти.