«Арсенал» может арендовать Перишича с опцией выкупа за 35 миллионов

«Арсенал» предложил «Интеру» сделку по аренде полузащитника Ивана Перишича. Об этом сообщил журналист BBC Дэвид Орнштейн.

По его информации, лондонцы хотят арендовать вице-чемпиона мира сроком до конца сезона. «Канониры» рассчитывают на контракт с правом выкупа, сумма которого может составить 35 миллионов фунтов.

Интерес клуба к Перишичу можно рассматривать в контексте ухода хавбека Аарона Рэмзи. В октябре валлиец сказал, что не будет продлевать контракт. На него претендует «Ювентус», а «Арсенал» может заменить его Хамесом Родригесом («Реал»/«Бавария») и Денисом Суаресом («Барселона»).