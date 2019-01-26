«Арсенал» может арендовать Перишича с опцией выкупа за 35 миллионов

«Арсенал» предложил «Интеру» сделку по аренде полузащитника Ивана Перишича. Об этом сообщил журналист BBC Дэвид Орнштейн.
По его информации, лондонцы хотят арендовать вице-чемпиона мира сроком до конца сезона. «Канониры» рассчитывают на контракт с правом выкупа, сумма которого может составить 35 миллионов фунтов.
Интерес клуба к Перишичу можно рассматривать в контексте ухода хавбека Аарона Рэмзи. В октябре валлиец сказал, что не будет продлевать контракт. На него претендует «Ювентус», а «Арсенал» может заменить его Хамесом Родригесом («Реал»/«Бавария») и Денисом Суаресом («Барселона»).
- Перишич перешел в «Интер» из «Вольфсбурга» в августе 2015 года.
- Сумма трансфера – 19 миллионов евро.
- В текущем сезоне у него три гола и пять ассистов в 25 матчах.
- Контракт 29-летнего хорвата с «нерадзурри» истекает в июне-2022.
- Цена по Transfermarkt – 40 миллионов.