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    Тухель: «ПСЖ» хочет завершить трансфер Паредеса за выходные»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал информацию о возможном переходе Леандро Паредеса.

    Вчера, 26 января, сообщалось, что полузащитник «Зенита» прошел медобследование во французском клубе. Сегодня стало известно о прибытии 24-летнего аргентинца в Париж для подписания контракта.

    «Сделка еще не оформлена, не могу в данный момент сказать что-то конкретное.

    Так или иначе, мы хотим завершить трансфер за выходные», – цитирует немца журналист ESPN Джонатан Джонсон.

    Сумма перехода оценивается в 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

    • Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона евро.
    • В текущем сезоне забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в 22-х играх.
    • Контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов.

    Источник: Твиттер журналиста ESPN Джонатана Джонсона

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    26.01.2019 16:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 26 января 2019, 21:23

      Если это действительно ПСЖ, а не Милан (как я до последнего момента думал), покупает игрока из более слабой лиги, который стоит 25 млн евро, за 40, значит я плохо разбираюсь в футболе. Потому что, если все так и есть, значит у этого игрока имеется непонятный мне потенциал, а его цена занижена. Иначе этого перехода не объяснить. Тухель разбирается в футболе, и никакой Рибалта ему среднего игрока даже за бесплатно не впарит. Паредес, на мой взгляд не уровень основы ПСЖ, но за 40 млн на лавку игроков не покупают. Значит мой взгляд неправильный, что я еще могу сказать?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 16:56

      Да нам всё равно завтра вы об этом объявите или в понедельник. Тут всё равно есть Фома неверующий, который говорит, что никогда этого не произойдёт. Может уже пора сбегать в гастроном за двумя справками по Ригони и Паредесу, а по весне и по "Монако" потом...

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