Тухель: «ПСЖ» хочет завершить трансфер Паредеса за выходные»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал информацию о возможном переходе Леандро Паредеса.

Вчера, 26 января, сообщалось, что полузащитник «Зенита» прошел медобследование во французском клубе. Сегодня стало известно о прибытии 24-летнего аргентинца в Париж для подписания контракта.

«Сделка еще не оформлена, не могу в данный момент сказать что-то конкретное.

Так или иначе, мы хотим завершить трансфер за выходные», – цитирует немца журналист ESPN Джонатан Джонсон.

Сумма перехода оценивается в 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.