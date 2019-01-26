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    RMC Sport: Паредес прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес близок к завершению сделки по переходу в «ПСЖ».

    По информации RMC Sport, 24-летний аргентинец прилетел в Париж, чтобы подписать контракт с клубом. Вчера, 26 января, сообщалось, что он успешно прошел медосмотр.

    Переход Паредеса из «Зенита» во французский клуб оценивается в 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.

    • Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона евро.
    • В текущем сезоне забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в 22-х играх.
    • Контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов.

    Источник: RMC Sport

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    26.01.2019 14:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2019, 18:49

      бежал из базы радостный аж пятки сверкали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 18:09

      Большого желания играть в Зените у него не было. Выгодная будет сделка.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 16:50

      Диарра ветеран и заканчивает, Рабьо уходит из ПСЖ. Дракслер, Вератти остаются в середине поля. На позиции опорника у Паредеса нет в данном составе конкурента.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 января 2019, 16:12

      ему там даже и места то нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 26 января 2019, 14:51

      Жалко.хороший игрок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 26 января 2019, 14:48

      Ну и сдохнет на лавке

      2
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