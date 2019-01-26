RMC Sport: Паредес прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»

бежал из базы радостный аж пятки сверкали
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес близок к завершению сделки по переходу в «ПСЖ».
По информации RMC Sport, 24-летний аргентинец прилетел в Париж, чтобы подписать контракт с клубом. Вчера, 26 января, сообщалось, что он успешно прошел медосмотр.
Переход Паредеса из «Зенита» во французский клуб оценивается в 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.
- Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона евро.
- В текущем сезоне забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в 22-х играх.
- Контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.
- Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов.