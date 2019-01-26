RMC Sport: Паредес прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес близок к завершению сделки по переходу в «ПСЖ».

По информации RMC Sport, 24-летний аргентинец прилетел в Париж, чтобы подписать контракт с клубом. Вчера, 26 января, сообщалось, что он успешно прошел медосмотр.

Переход Паредеса из «Зенита» во французский клуб оценивается в 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.