Примера. Гол Черышева помог «Валенсии» разгромить «Вильярреал»

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома разгромила «Вильярреал». Один из мячей в составе победителей забил Денис Черышев.

Россиянин принадлежит «Вильярреалу». С клубом у него подписан действующий контракт до лета 2021 года.

Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

Валенсия – Вильярреал – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Диахаби, 4; 2:0 – Черышев, 51; 3:0 – Родриго, 86.

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