Примера. Гол Черышева помог «Валенсии» разгромить «Вильярреал»

Денис не пропадет в любой команде! И те, кто его не недооценивал в Вильреале, пускай теперь наслаждаются голами Дениса, в свои ворота!)
В матче 21-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома разгромила «Вильярреал». Один из мячей в составе победителей забил Денис Черышев.
Россиянин принадлежит «Вильярреалу». С клубом у него подписан действующий контракт до лета 2021 года.
Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур
Валенсия – Вильярреал – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Диахаби, 4; 2:0 – Черышев, 51; 3:0 – Родриго, 86.