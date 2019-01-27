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    Примера. Гол Черышева помог «Валенсии» разгромить «Вильярреал»

    В матче 21-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома разгромила «Вильярреал». Один из мячей в составе победителей забил Денис Черышев.

    Россиянин принадлежит «Вильярреалу». С клубом у него подписан действующий контракт до лета 2021 года.

    Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

    Валенсия – Вильярреал – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Диахаби, 4; 2:0 – Черышев, 51; 3:0 – Родриго, 86.

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    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2019 00:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 27 января 2019, 07:31

      Денис не пропадет в любой команде! И те, кто его не недооценивал в Вильреале, пускай теперь наслаждаются голами Дениса, в свои ворота!)

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 27 января 2019, 01:11

      Ай да молодца,ай да с.укин сын.Шутка.
      Молодец,Денис.Продолжай в том же духе

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 27 января 2019, 00:40

      Он ещё и передачу вроде бы сделал на первый гол?

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