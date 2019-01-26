Sky Sport Italia: Годин прошел медосмотр в «Интере»

Защитник цепкий. Интеру пригодится.
Диего Годин прошел медицинский осмотр в миланском «Интере», сообщает Sky Sport Italia.
Защитник и капитан мадридского «Атлетико» почти согласовал переход в итальянский клуб, несмотря на многочисленные акции болельщиков с призывами уругвайца остаться в Испании.
Нынешний контракт Година с мадридским клубом истекает летом 2019 года.
Ожидается, что уругвайский подпишет с «Интером» двухлетнее соглашение.
- Годин перешел в «Атлетико» летом 2010 года из «Вильярреала».
- Сумма трансфера составила 8 миллионов евро.
- В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате Испании и забил два гола.