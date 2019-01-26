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    Sky Sport Italia: Годин прошел медосмотр в «Интере»

    Диего Годин прошел медицинский осмотр в миланском «Интере», сообщает Sky Sport Italia.

    Защитник и капитан мадридского «Атлетико» почти согласовал переход в итальянский клуб, несмотря на многочисленные акции болельщиков с призывами уругвайца остаться в Испании.

    Нынешний контракт Година с мадридским клубом истекает летом 2019 года.

    Ожидается, что уругвайский подпишет с «Интером» двухлетнее соглашение.

    • Годин перешел в «Атлетико» летом 2010 года из «Вильярреала».
    • Сумма трансфера составила 8 миллионов евро.
    • В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате Испании и забил два гола.

    Источник: Sky Sport Italia

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    26.01.2019 11:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 15:38

      Защитник цепкий. Интеру пригодится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 января 2019, 11:55

      интер хорошо усилится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 26 января 2019, 11:39

      Уругвайский защитник

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 11:32

      Качественный защитник и бесспорно укрепит защитные порядки "Интера".

      4
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