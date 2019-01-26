Sky Sport Italia: Годин прошел медосмотр в «Интере»

Диего Годин прошел медицинский осмотр в миланском «Интере», сообщает Sky Sport Italia.

Защитник и капитан мадридского «Атлетико» почти согласовал переход в итальянский клуб, несмотря на многочисленные акции болельщиков с призывами уругвайца остаться в Испании.

Нынешний контракт Година с мадридским клубом истекает летом 2019 года.

Ожидается, что уругвайский подпишет с «Интером» двухлетнее соглашение.