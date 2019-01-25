Черданцев: «Паредеса нет в заявке на матч со «Спартаком». Семак сказал мне, что он не готов»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев во время трансляции встречи Кубка «Матч ТВ» между «Зенитом» и «Спартаком» сообщил, что полузащитник петербуржцев Леандро Паредес отсутствует в заявке на игру.

Примечательно, что аргентинец указан в числе запасных в составе на матч в официальном твиттере сине-бело-голубых.