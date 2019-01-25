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    Черданцев: «Паредеса нет в заявке на матч со «Спартаком». Семак сказал мне, что он не готов»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев во время трансляции встречи Кубка «Матч ТВ» между «Зенитом» и «Спартаком» сообщил, что полузащитник петербуржцев Леандро Паредес отсутствует в заявке на игру.

    Примечательно, что аргентинец указан в числе запасных в составе на матч в официальном твиттере сине-бело-голубых.

    • Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер 24-летнего футболиста с «ПСЖ»
    • По информации СМИ, сумма сделки составит 47 миллионов евро.
    • В пятницу стало известно, что семья хавбека уже находится в Париже, а сам он сегодня пройдет медосмотр для французского клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2019 18:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 25 января 2019, 20:21

      Логично - еще не хватало получить травму и сделка может сорваться .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 25 января 2019, 19:54

      Чердак самый негодный!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 января 2019, 18:57

      Его готовят не к этому коммерческому турниру на первых сборах клуба, а к продаже в это зимнее ТО. Ждать осталось не долго...

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