Черданцев: «Паредеса нет в заявке на матч со «Спартаком». Семак сказал мне, что он не готов»

Логично - еще не хватало получить травму и сделка может сорваться .
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев во время трансляции встречи Кубка «Матч ТВ» между «Зенитом» и «Спартаком» сообщил, что полузащитник петербуржцев Леандро Паредес отсутствует в заявке на игру.
Примечательно, что аргентинец указан в числе запасных в составе на матч в официальном твиттере сине-бело-голубых.
- Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер 24-летнего футболиста с «ПСЖ»
- По информации СМИ, сумма сделки составит 47 миллионов евро.
- В пятницу стало известно, что семья хавбека уже находится в Париже, а сам он сегодня пройдет медосмотр для французского клуба.