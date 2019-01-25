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    Журналист ВВС Орнстейн: «Монако» уже договорился о назначении с Жардимом»

    Ранее сообщалось, что «Монако» ведет переговоры о назначении на пост главного тренера Леонарду Жардима. По информации журналиста ВВС Давида Орнстейна, договоренность уже достигнута.

    Корреспондент пишет, что Тьерри Анри уже уволен. Француз был назначен в команду 13 октября.

    • Жардим тренировал «Монако» с 2014 по 2018 год.
    • Под руководством португальца красно-белые становились чемпионами Франции.
    • Сейчас «Монако» идет в зоне вылета Лиги 1.

    Источник: Твиттер Давида Орнстейна

    Аудитория Орнстейна в твиттере - 391 тысяча подписчиков.

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    25.01.2019 06:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +448

      Paladius 25 января 2019, 11:20

      Возвращение Жардима правильный шаг. Еще как вариант можно было попробовать подписать Венгера.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 25 января 2019, 10:35

      Неприятная, конечно, ситуация. Но это показатель того, что Монако умеет признавать свои ошибки. Все-таки Жардим более сильный тренер. Возможно, эта встряска с Анри даже поможет. Потому что игроки увидели, что, когда все плохо, может все стать еще хуже. Поэтому должны теперь работать с новым интузиазмом. Ну а Анри удачи в тренерской карьере, но еще учиться и учиться.

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 января 2019, 10:19

      Ну и стоило ли его выгонять..

      0
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 25 января 2019, 07:58

      Пиар ход не прошёл, решили вернуться с старой рабочей версии.

      0
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 25 января 2019, 06:21

      Лучше бы Карреру назначили.

      0
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