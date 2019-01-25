Журналист ВВС Орнстейн: «Монако» уже договорился о назначении с Жардимом»

Возвращение Жардима правильный шаг. Еще как вариант можно было попробовать подписать Венгера.
Ранее сообщалось, что «Монако» ведет переговоры о назначении на пост главного тренера Леонарду Жардима. По информации журналиста ВВС Давида Орнстейна, договоренность уже достигнута.
Корреспондент пишет, что Тьерри Анри уже уволен. Француз был назначен в команду 13 октября.
- Жардим тренировал «Монако» с 2014 по 2018 год.
- Под руководством португальца красно-белые становились чемпионами Франции.
- Сейчас «Монако» идет в зоне вылета Лиги 1.