Журналист ВВС Орнстейн: «Монако» уже договорился о назначении с Жардимом»

Ранее сообщалось, что «Монако» ведет переговоры о назначении на пост главного тренера Леонарду Жардима. По информации журналиста ВВС Давида Орнстейна, договоренность уже достигнута.

Корреспондент пишет, что Тьерри Анри уже уволен. Француз был назначен в команду 13 октября.