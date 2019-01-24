«Интер» может арендовать Озила на полгода 

«Интер» интересуется полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом. Об этом сообщил итальянский журналист Карло Пелегатти в эфире Telelombardia TV.

Английский клуб не хочет продавать футболиста, поэтому «Интер» готов арендовать хавбека на полгода и частично платить ему зарплату.