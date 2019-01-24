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    «Интер» может арендовать Озила на полгода 

    «Интер» интересуется полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом. Об этом сообщил итальянский журналист Карло Пелегатти в эфире Telelombardia TV.

    Английский клуб не хочет продавать футболиста, поэтому «Интер» готов арендовать хавбека на полгода и частично платить ему зарплату.

    • Ранее сообщалось об интересе «Милана», «Баварии» и «Атлетико» к Озилу.
    • Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2021 года.
    • В этом сезоне хавбек провел в АПЛ 13 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Passioneinter

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    24.01.2019 22:53
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 12:09

      Хороший вариант для Интера.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 03:15

      Ну несомненно для Интера усиление

      1
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