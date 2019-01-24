Черчесов – о Головине, Анри и уровне РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью сайту Sport24. «Бомбардир» выделил главные темы из разговора:

О Головине и Анри

– Сейчас единственный футболист сборной, который проводит официальные матчи постоянно — Александр Головин. Как оцените его игру в «Монако»?

– Мне, кстати, удалось посмотреть последний кубковый матч, где монегаски проиграли «Метцу» 1:3. Плюс я летал в Монако еще в ноябре и знаю не понаслышке о том, как Саша там себя чувствует.

– С Тьерри Анри о Головине общались?

– Да, конечно, но тогда Головин был травмирован. Мы вообще долго с Анри говорили, часа полтора. Обсуждали, на какой позиции Саша играет у меня, обменивались своим видением игрока.

– У вас нет опасения, что Головин угодит в психологическую яму?

– Не думаю. В последнем матче он выглядел достаточно мобильно, играл на своей позиции, имел момент, создал голевую ситуацию для партнера. По нему не скажешь, что у него большие проблемы. И из игры команды Головин не выпадает.

– У вас с Анри одинаковое видение роли Головина на поле?

– Думаю, что очень похожее. Все матчи, в которых он участвует, он выходит в основе. Значит, тренер видит, что Саша может приносить пользу команде. Я рассказал Тьерри все, что знаю, чтобы он сам тратил меньше времени на изучение Головина.

Об уровне РПЛ

– Ходят слухи, что Паредес уйдет из «Зенита». РПЛ регулярно теряет иностранных звезд, а новые взамен не появляются. Вы считаете это проблемой?

– Нельзя этому придавать такое значение. Все-таки РПЛ – это наш общий продукт. Чем он интереснее, конкурентоспособнее, тем лучше.

Недавно мы с коллегой как раз вспоминали период в «Ахмате», тогда еще «Тереке». Сезон, когда нам всего очка не хватило, чтобы попасть в Лигу Европы. И тогда у «Зенита» были Халк, Витсель, Гарай, у «Анжи» – Это’О, Роберто Карлос и Ко, у «Динамо» – Кураньи и Ко, у «Рубина» – Еременко, М’Вилла, Рондон, у «Спартака» и «Локомотива» тоже хорошие составы.

А теперь посмотрите нынешние составы. Конечно, разница чувствуется. Тот «Терек» в чемпионате России-2018/19 мог бы и на тройку призеров претендовать!

Но зато места в составе освобождаются. В том числе для русских игроков. Это плюс для сборной России.

– Да, но вместо ушедших звезд порой ставят еще не готовых наших ребят. Искусственно вводят в состав. Разве это правильно?

– Ок, но если игрок не будет проявлять себя — его выведут из состава. Мало занять нишу. Надо ее удержать. Думаю, в вашей работе, журналистской, похожая ситуация. Если молодой игрок достоин основы — молодец. Если нет — долго он в ней все равно не продержится.

Поверьте, всех молодых мы видим. Такова специфика нашей работы. Если мы молчим — это не значит, что нам нечего сказать.

О сборной России

– Глобальный вопрос: как изменится сборная России в 2019 году?

– Знаете, я сейчас могу что угодно ответить на этот вопрос. Причем, мило улыбаясь. Но вопрос серьезный, поэтому скажу, как есть. Вспомните последний сбор России: разве я планировал произошедшее? Нет. Но вмешались травмы. Пришлось использовать другой набор футболистов.

Я не говорю, плохой он или хороший. Но другой. И, конечно, с тем составом, что был у меня в голове, Россия выглядела бы намного лучше против Германии и Швеции. Так что я не буду сейчас бросаться словами. Как изменится сборная России… В завтрашний день заглянуть невозможно. Невозможно заранее рисовать себе картину. Мы анализируем ситуацию каждый день.