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    Полиция Гернси получила информацию о красных вспышках на острове Беру и может исследовать его пешком в поисках Салы

    Полиция Нормандского острова Гернси [пролив Ла-Манш] может пешком исследовать соседний остров Беру в поисках нападающего «Кардиффа» Эмилиано Салы и пилота Дэвида Ибботсона, пропавших в понедельник. Как сообщает Metro, сегодня появились сообщение о вспышках красного цвета на Беру. Предполагается, что это могут быть сигнальные ракеты.

    В конце прошлой неделе футболист подписал контракт с валлийским клубом и отправился во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». В понедельник он вылетел на частном самолете обратно в Уэльс, но не добрался до места назначения, исчезнув с радаров примерно на полпути. Самолетом управлял 60-летний житель Англии Дэвид Ибботсон. Поисковая операция ведется уже третьи сутки.

    • «Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.
    • В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

    Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало

    Источник: Metro

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    24.01.2019 15:38
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 24 января 2019, 19:18

      Небось кондратий прихватил деда 60-летнего и бултых...

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 января 2019, 18:47

      Каждый человек нуждается в чуде! Если после стольких дней поисков их-таки удастся найти живыми и невредимыми, это будет настоящее чудо и очень красивый и мотивирующий пример для всех нас, что нельзя сдаваться ни при каких раскладах! Верим и надеемся на лучшее.

      2
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      Рейтинг: +281

      trudovik > ivanthebest 25 января 2019, 13:20

      если это случится (а мне бы хотелось), будет не плохой повод снять фильм.

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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 24 января 2019, 18:07

      Вова бы наш(нелюбимый)) уже бы остановил течения в проливе...

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      Рейтинг: +169

      RealDiMoNMadrid > Алехсбургер. 24 января 2019, 19:08

      Только в случае,если это было бы происшествие с Сирийскими людьми...)

      1
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > Алехсбургер. 24 января 2019, 19:15

      Не понял, к чему ты это написал? Типа он бы все усилия приложил на поиски? Курск вспомни...

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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > Леха из Твери 24 января 2019, 19:23

      Я помню.
      Он тогда вообще ничего не мог.
      Но,хоть смог не оставить без славы героев.
      Будешь в Питере..побывай на Серафимовском..
      как в строю обелиски стоят..
      а впереди Лячин..командир..

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 24 января 2019, 18:04

      Если я правильно понял, о каком острове идёт речь, то это маленький узкий кусочек суши менее 800 метров в длину и около 200 в ширину - плоский и открытый всем ветрам. Там люди либо есть, либо нет, долго искать там нечего...

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      Рейтинг: +91

      NuBiK007 > Torvald64 24 января 2019, 19:14

      Вики говорит что там 2,25 км², и если я хорошо помню геометрию, то это никак не 0,8*0,2км

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > NuBiK007 24 января 2019, 21:02

      Русская Википедия явно что-то путает. Французская даёт 0.13 квадратных километров, что куда ближе к истине.

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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Torvald64 24 января 2019, 23:04

      Русская вики, как я понял, просто неправильно перевела. В нескольких иностранных версиях вики написано, что 2,25 км - это не площадь, а расстояние до Олдерни, одного из двух крупнейших наряду с Гернси островов архипелага.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 24 января 2019, 17:25

      Не ужели чудо?! Мало ли связи нет, а нога, например, сломана. Да уд, будем надеятся, что хоть в этом случае будет счастливый конец.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 января 2019, 16:40

      Ну а что если и правда сигнальные ракеты были???А вдруг живы здоровы!?Дай то Бог)))

      6
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 24 января 2019, 16:06

      что это за Полиция Гернси такая?

      1
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Woodbreak 24 января 2019, 19:23

      Гернси – остров в проливе Ла-Манш, в составе Нормандских островов. Население – 62 711 человек (2014). Столица – Сент-Питер-Порт. Официальные языки – английский, французский.

      Гернси – коронное владение британской короны, но не является частью Великобритании. В состав коронного владения Гернси, кроме одноимённого острова, входят и другие маленькие островки.

      Гернси не входит в ЕС, однако является частью таможенной территории ЕС.

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 января 2019, 15:47

      Cалу не найдут, а вот Российский след пожалуй да.

      -2
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