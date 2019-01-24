Полиция Гернси получила информацию о красных вспышках на острове Беру и может исследовать его пешком в поисках Салы

Полиция Нормандского острова Гернси [пролив Ла-Манш] может пешком исследовать соседний остров Беру в поисках нападающего «Кардиффа» Эмилиано Салы и пилота Дэвида Ибботсона, пропавших в понедельник. Как сообщает Metro, сегодня появились сообщение о вспышках красного цвета на Беру. Предполагается, что это могут быть сигнальные ракеты.

В конце прошлой неделе футболист подписал контракт с валлийским клубом и отправился во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». В понедельник он вылетел на частном самолете обратно в Уэльс, но не добрался до места назначения, исчезнув с радаров примерно на полпути. Самолетом управлял 60-летний житель Англии Дэвид Ибботсон. Поисковая операция ведется уже третьи сутки.

«Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.

В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

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