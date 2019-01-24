Полиция Гернси сегодня возобновила поиски пропавшего самолета, на котором летел Сала

Твиттер полиции Нормандского острова Гернси сегодня сообщила о возобновлении поиска пропавшего самолета, на борту которого находился нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала. Поисковая операция, длящаяся более двух суток, была приостановлена в среду вечером.

На прошлой неделе футболист подписал контракт с «Кардиффом», после чего отправился обратно во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». В понедельник он вылетел в Уэльс, но его самолет пропал с радаров, не добравшись до места назначения.

Ранее сообщалось, что в районе поисков спасатели обнаружили неизвестные обломки. До этого начальник операции Джон Фитцджеральд выразил сомнение, что Сала и пилот самолета до сих пор живы. Позже СМИ опубликовали запись голосового сообщения аргентинца, в котором он говорил, что самолет вот-вот развалится, и что ему очень страшно.

«Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.

В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

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