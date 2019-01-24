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    Mirror: «Монако» уволит Анри и вернет Жардима

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри покинет свой пост в течение 48 часов.

    Специалист возглавил команду 13 октября. Под его руководством монегаски провели 12 матчей в Лиге 1, из которых выиграли лишь два [три ничьих и семь поражений]. При этом на своем стадионе «Монако» не добился ни одной победы. Кроме того, монегаски вылетели из Кубка Франции, проиграв «Метцу» (1:3).

    Как сообщает Mirror, наибольшее недовольство у боссов «Монако» вызвало поведение тренера в проигранной встрече 21-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (1:5), по ходу которого Анри назвал защитника соперника Кенни Лала сукиным сыном.

    На должность главного тренера руководство «Монако» планирует вернуть Леонарду Жардима, которого уволило 11 октября.

    • После 21-го тура монегаски набрали 15 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.
    • Под руководством Жардима «Монако» выиграл чемпионство и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

    Источник: Mirror

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    24.01.2019 12:27
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 января 2019, 23:05

      Анри не тренер.Жардим-бывший тренер...Круговорот овна в природе.Надо кое-кого повыше рангом к стенке поставить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 января 2019, 20:50

      через пару три матча провала ждём возвращения вновь Анри наши боссы любят карусель

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 января 2019, 19:55

      Спонтанные и необдуманные действия боссов "Монако" при отставке и назначении нового тренера команды, только усугубили турнирное положение и игровой кризис в клубе. В клубе нужен кризисный менеджер-тренер, а не новичок на тренерском посту.

      5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 января 2019, 18:03

      Жардима уволили по делу, возвращать его - глупость и неуважение, как к Жардиму, так и к Анри. Ошибка не в увольнении Жардима, а в назначении Анри. Поэтому нужно искать третий вариант. И не абы кого, а кто сможет команду оживить на оставшуюся часть сезона, какого-нибудь условного Магата, а летом уже искать кандидатуру посерьёзнее на длительный срок

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 24 января 2019, 17:18

      А смысл было увольнять? Если его обратно возвращать собираются... Бред какой то...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1080

      Красный май 24 января 2019, 16:43

      Российский менеджмент, ужасный и бездарный, ни на что не способный без админресурса.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 16:10

      Как в игрушки играют тренерами.

      6
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      Рейтинг: +748

      99-й 24 января 2019, 14:52

      Блин да обоих уже возьмите! Можно даже кого-нибудь третьим, ибо в одиночку из сложившейся жопы не вырулить!

      0
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      Рейтинг: +905

      VVadic 24 января 2019, 13:52

      Можно Маура взять. Показать свою исключительность.

      5
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      Рейтинг: +393

      jengais > VVadic 24 января 2019, 13:59

      в качестве эксперимента, неплохая идея))

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > VVadic 24 января 2019, 14:01

      Да, вот как раз в таких ситуациях покажет, Особенный ли он или нет, или хотя бы великий он тренер или нет. А то работал всё в условиях тепличных, когда бабла немеренно, игроки классные.

      2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 24 января 2019, 13:37

      Очень грамотное решение, Анри не антикризисный тренер и опыта у него нет вообще. Жардим думаю поможет команде поверить в себя да и внутреннюю кухню он знает

      2
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