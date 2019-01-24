Mirror: «Монако» уволит Анри и вернет Жардима

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри покинет свой пост в течение 48 часов.

Специалист возглавил команду 13 октября. Под его руководством монегаски провели 12 матчей в Лиге 1, из которых выиграли лишь два [три ничьих и семь поражений]. При этом на своем стадионе «Монако» не добился ни одной победы. Кроме того, монегаски вылетели из Кубка Франции, проиграв «Метцу» (1:3).

Как сообщает Mirror, наибольшее недовольство у боссов «Монако» вызвало поведение тренера в проигранной встрече 21-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (1:5), по ходу которого Анри назвал защитника соперника Кенни Лала сукиным сыном.

На должность главного тренера руководство «Монако» планирует вернуть Леонарду Жардима, которого уволило 11 октября.