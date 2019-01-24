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    «Зенит» может купить Лоботку. «Сельта» оценила его в 30 миллионов

    Полузащитник «Сельты» Станислав Лоботка может продолжить карьеру в «Зените».

    По информации «Невских Новостей», петербургский клуб рассматривает 24-летнего словака в качестве возможной замены Леандро Паредесу. Напомним, аргентинец может стать игроком «ПСЖ».

    На Паредеса также претендует «Челси». Издание Calciomercato сообщало о том, что в случае неудачи с его трансфером синие попробуют подписать Лоботку.

    Согласно источнику, испанский клуб рассчитывает заработать на трансфере Лоботки не менее 30 миллионов евро.

    • Игрок перешел в «Сельту» в июле 2017 года из «Нордшелланда».
    • Сумма сделки составила 5 миллионов.
    • Отдал один голевой пас в 15 играх текущего сезона.
    • Стоимость по Transfermarkt – 25 миллионов.

    Источник: «Невские новости»

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    24.01.2019 01:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 января 2019, 17:42

      1 голевой пас за 15 игр.Зенит,покупай таких игроков и пусть за весь сезон они по голевому пасу отдают,не больше.

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 24 января 2019, 13:15

      Им Дортмунд по информации ТМ интересуется. Цена конечно несколько странновата. Я ни в коем случае не эксперт в испанском футболе, но ни разу не помню, чтобы его фамилия где-то всплывала. Может немцы углядели темную лошадку высокого уровня, а Зенит решил воспользоваться ситуацией.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Viper for CSKA 24 января 2019, 17:42

      Темная лошадка у них на скамейке сидит.Заболотный!!!

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 13:05

      Все хотят купить дешевле ,продать дороже.

      2
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      Рейтинг: +718

      ДВС 24 января 2019, 11:49

      Из текста следует, что Лоботку собирается покупать Челси. Но какая разница в общем-то, а Зенит -это, видать, круче.

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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 24 января 2019, 11:32

      Этим всё равно - 30, 20 млн)))Хоть каких ноунеймов закупать))))Хоть из Сельты , хоть из Спортинга))

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 января 2019, 10:20

      кто это такой вообще за такие деньги ?

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 24 января 2019, 10:13

      Цена лимонов 10, если покупает Зенит сразу цена в разы

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 января 2019, 09:59

      Даже не смешно. Кого-то из селекционного отдела надо повесть за яи в назидание остальным!

      1
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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 24 января 2019, 08:44

      1 головой пас за 15 игр и 30млн, заба и то больше полезного сделал и то за него целый мешок картошки

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      Рейтинг: +422

      TRELL 24 января 2019, 07:00

      Откуда что берётся;)

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