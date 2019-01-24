«Зенит» может купить Лоботку. «Сельта» оценила его в 30 миллионов

Полузащитник «Сельты» Станислав Лоботка может продолжить карьеру в «Зените».

По информации «Невских Новостей», петербургский клуб рассматривает 24-летнего словака в качестве возможной замены Леандро Паредесу. Напомним, аргентинец может стать игроком «ПСЖ».

На Паредеса также претендует «Челси». Издание Calciomercato сообщало о том, что в случае неудачи с его трансфером синие попробуют подписать Лоботку.

Согласно источнику, испанский клуб рассчитывает заработать на трансфере Лоботки не менее 30 миллионов евро.