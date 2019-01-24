«Зенит» может купить Лоботку. «Сельта» оценила его в 30 миллионов

1 голевой пас за 15 игр.Зенит,покупай таких игроков и пусть за весь сезон они по голевому пасу отдают,не больше.
Полузащитник «Сельты» Станислав Лоботка может продолжить карьеру в «Зените».
По информации «Невских Новостей», петербургский клуб рассматривает 24-летнего словака в качестве возможной замены Леандро Паредесу. Напомним, аргентинец может стать игроком «ПСЖ».
На Паредеса также претендует «Челси». Издание Calciomercato сообщало о том, что в случае неудачи с его трансфером синие попробуют подписать Лоботку.
Согласно источнику, испанский клуб рассчитывает заработать на трансфере Лоботки не менее 30 миллионов евро.
- Игрок перешел в «Сельту» в июле 2017 года из «Нордшелланда».
- Сумма сделки составила 5 миллионов.
- Отдал один голевой пас в 15 играх текущего сезона.
- Стоимость по Transfermarkt – 25 миллионов.