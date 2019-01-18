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    «Челси» рассматривает Лоботку как альтернативу Паредесу

    «Челси» интересуется полузащитником «Сельты» Станиславом Лоботкой.

    Первым на укрепление центра поля в трансферном списке лондонцев является игрок «Зенита» Леандро Паредес. Словак является альтернативой на тот случай, если английский клуб не сможет осуществить покупку аргентинца.

    Ранее СМИ сообщили, что «Челси» готов заплатить за Паредеса 40 миллионов евро и уже согласовал контракт с футболистом петербуржцев.

    • В текущем сезоне Лоботка провел за команду из Виго 14 матчей и сделал одну голевую передачу.
    • Контракт хавбека рассчитан до середины 2023 года.
    • Стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    18.01.2019 12:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 18 января 2019, 16:49

      Да купите вы лучше Зобнина,намного лучше будет всяких ********* и лоботок!!!

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