«Челси» рассматривает Лоботку как альтернативу Паредесу

Да купите вы лучше Зобнина,намного лучше будет всяких ********* и лоботок!!!
«Челси» интересуется полузащитником «Сельты» Станиславом Лоботкой.
Первым на укрепление центра поля в трансферном списке лондонцев является игрок «Зенита» Леандро Паредес. Словак является альтернативой на тот случай, если английский клуб не сможет осуществить покупку аргентинца.
Ранее СМИ сообщили, что «Челси» готов заплатить за Паредеса 40 миллионов евро и уже согласовал контракт с футболистом петербуржцев.
- В текущем сезоне Лоботка провел за команду из Виго 14 матчей и сделал одну голевую передачу.
- Контракт хавбека рассчитан до середины 2023 года.
- Стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.