«Челси» рассматривает Лоботку как альтернативу Паредесу

«Челси» интересуется полузащитником «Сельты» Станиславом Лоботкой.

Первым на укрепление центра поля в трансферном списке лондонцев является игрок «Зенита» Леандро Паредес. Словак является альтернативой на тот случай, если английский клуб не сможет осуществить покупку аргентинца.

Ранее СМИ сообщили, что «Челси» готов заплатить за Паредеса 40 миллионов евро и уже согласовал контракт с футболистом петербуржцев.