Teamtalk: «Лидс» не будет платить за Зе Луиша 12 миллионов

вот и хорошо)) сидите и дальше в своем чемпионшипе
Нападающий «Спартака» Зе Луиш не перейдет в «Лидс».
Ранее «Чемпионат» сообщил, что английский клуб предложил за 27-летнего футболиста 12 миллионов евро. Но, по информации Teamtalk, «Лидс» не собирается тратить такую сумму на покупку атакующего игрока, так как считает другие позиции более приоритетными.
- Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро.
- В этом сезоне форвард провел за москвичей 24 матча, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.
- Контракт игрока с красно-белыми истекает в июле 2021 года.