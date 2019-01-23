Teamtalk: «Лидс» не будет платить за Зе Луиша 12 миллионов

Нападающий «Спартака» Зе Луиш не перейдет в «Лидс».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что английский клуб предложил за 27-летнего футболиста 12 миллионов евро. Но, по информации Teamtalk, «Лидс» не собирается тратить такую сумму на покупку атакующего игрока, так как считает другие позиции более приоритетными.