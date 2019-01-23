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    Teamtalk: «Лидс» не будет платить за Зе Луиша 12 миллионов

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш не перейдет в «Лидс».

    Ранее «Чемпионат» сообщил, что английский клуб предложил за 27-летнего футболиста 12 миллионов евро. Но, по информации Teamtalk, «Лидс» не собирается тратить такую сумму на покупку атакующего игрока, так как считает другие позиции более приоритетными.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» летом 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард провел за москвичей 24 матча, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт игрока с красно-белыми истекает в июле 2021 года.

    Источник: Teamtalk

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    23.01.2019 18:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 23 января 2019, 20:50

      вот и хорошо)) сидите и дальше в своем чемпионшипе

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 января 2019, 20:31

      ну и прекрасно что отвалили от него ещё фанеру подальше отошьём и тишина будет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 19:40

      Сумма привлекательная но хороших игроков сейчас лучше не продавать. Это лучше делать в летнее ТО ,при условии адекватной замены.

      3
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 23 января 2019, 18:46

      Да по большому счету и не стоит он этих денег. С самого начала было понятно что утка.

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > oyabun 23 января 2019, 18:57

      Сейчас цены поменялись,12 млн для чемпионшипа это в общем немного.На достойных игроков цены сейчас от 40 млн начинаются.

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      Рейтинг: +33447

      oyabun > александр п 23 января 2019, 19:01

      Вот умом вроде понимаю а сердцем принять не могу, как 1-я лига Англии намного богаче нашей высшей?! Я даже не имею ввиду все клубы, но кроме Зенита вообще больше никто и рядом не стоит по финансам.

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > oyabun 23 января 2019, 19:07

      Мне тоже не верится ,что нас обошли по уровню жизни такие страны как Бразилия,Мексика и Индонезия.Средняя зарплата в Англии за 300 тысяч рублей ,а у нас у основной части населения 15 тысяч.Да ещё деньги выделяемые на футбол разворовываются.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 января 2019, 18:27

      Ну, не удивительно!

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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 23 января 2019, 18:20

      Спартак что ли всех нападающих продать решил что ли?

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