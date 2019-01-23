Пропавший самолет с Салой пилотировал 60-летний житель Англии

а был ли Сала на том борту? блин, чем больше подробностей, тем бредовей
Стало известно, кто управлял пропавшим самолетом, на котором находился нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала.
По информации Mirror, летательный аппарат пилотировал 60-летний британец Дэйв Ибботсон. Житель Северного Линкольншира [унитарная единица на севере церемониального графства Линкольншира на востоке Англии у берегов Северного моря] управлял одномоторным самолетом, перевозившим футболиста.
Считается, что Ибботсон, работавший инженером-газовщиком, имел большой опыт перевозки парашютистов на рейсах с частных аэродромов. Его наняли представители аргентинца.
В конец прошлой недели форвард перешел из «Нанта» в «Кардифф». В понедельник он отправился на самолете из Франции в Уэльс через пролив Ла-Манш, но пропал, не долетев до места назначения.
В настоящее время проходит операция по поиску Салы и Ибботсона.
- «Кардифф» приобрел нападающего за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.
- В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
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