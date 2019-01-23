Пропавший самолет с Салой пилотировал 60-летний житель Англии

Стало известно, кто управлял пропавшим самолетом, на котором находился нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала.

По информации Mirror, летательный аппарат пилотировал 60-летний британец Дэйв Ибботсон. Житель Северного Линкольншира [унитарная единица на севере церемониального графства Линкольншира на востоке Англии у берегов Северного моря] управлял одномоторным самолетом, перевозившим футболиста.

Считается, что Ибботсон, работавший инженером-газовщиком, имел большой опыт перевозки парашютистов на рейсах с частных аэродромов. Его наняли представители аргентинца.

В конец прошлой недели форвард перешел из «Нанта» в «Кардифф». В понедельник он отправился на самолете из Франции в Уэльс через пролив Ла-Манш, но пропал, не долетев до места назначения.

В настоящее время проходит операция по поиску Салы и Ибботсона.

«Кардифф» приобрел нападающего за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.

В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

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