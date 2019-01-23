Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пропавший самолет с Салой пилотировал 60-летний житель Англии

    Стало известно, кто управлял пропавшим самолетом, на котором находился нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала.

    По информации Mirror, летательный аппарат пилотировал 60-летний британец Дэйв Ибботсон. Житель Северного Линкольншира [унитарная единица на севере церемониального графства Линкольншира на востоке Англии у берегов Северного моря] управлял одномоторным самолетом, перевозившим футболиста.

    Считается, что Ибботсон, работавший инженером-газовщиком, имел большой опыт перевозки парашютистов на рейсах с частных аэродромов. Его наняли представители аргентинца.

    В конец прошлой недели форвард перешел из «Нанта» в «Кардифф». В понедельник он отправился на самолете из Франции в Уэльс через пролив Ла-Манш, но пропал, не долетев до места назначения.

    В настоящее время проходит операция по поиску Салы и Ибботсона.

    • «Кардифф» приобрел нападающего за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.
    • В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

    Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало

    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2019 17:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 23 января 2019, 18:12

      а был ли Сала на том борту? блин, чем больше подробностей, тем бредовей

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11