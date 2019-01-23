Полиция Гернси: «До сих пор мы не обнаружили ничего, что имело бы отношение к пропавшему самолету»

Полиция Нормандского острова Гернси сообщила, как продвигаются поиски пропавшего частного самолета, на борту которого находился нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала.

«В настоящее время в воздухе находятся три самолета и один вертолет.

Мы также изучаем снимки со спутников и данные мобильных телефонов, чтобы понять, могут ли они помочь в поиске.

До сих пор сегодня мы не обнаружили ничего, что имело бы отношение к пропавшему самолету», – говорится в сообщении полиции в твиттере.

В конце прошлой неделе футболист перешел в валлийский клуб из «Нанта», после чего отправился во Францию, чтобы попрощаться с партнерами. В понедельник он на небольшом частном самолете в компании пилота он вылетел обратно в Уэльс, но исчез с радаров, не достигнув пункта назначения. Поисковая операция продолжается вторые сутки.

Ранее стало известно, что в районе поиска пропавшего самолета были обнаружены обломки.

«Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.

В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

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