Полиция Гернси: «До сих пор мы не обнаружили ничего, что имело бы отношение к пропавшему самолету»

Когда про пропавшего самолёта что пишут,мне очень жалко этого парня, человек выехал из дома,за границу что то заработать,а его ждал такое ужасный приключение,не кому не желаю такого приключение
Полиция Нормандского острова Гернси сообщила, как продвигаются поиски пропавшего частного самолета, на борту которого находился нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала.
«В настоящее время в воздухе находятся три самолета и один вертолет.
Мы также изучаем снимки со спутников и данные мобильных телефонов, чтобы понять, могут ли они помочь в поиске.
До сих пор сегодня мы не обнаружили ничего, что имело бы отношение к пропавшему самолету», – говорится в сообщении полиции в твиттере.
В конце прошлой неделе футболист перешел в валлийский клуб из «Нанта», после чего отправился во Францию, чтобы попрощаться с партнерами. В понедельник он на небольшом частном самолете в компании пилота он вылетел обратно в Уэльс, но исчез с радаров, не достигнув пункта назначения. Поисковая операция продолжается вторые сутки.
Ранее стало известно, что в районе поиска пропавшего самолета были обнаружены обломки.
- «Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.
- В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало