Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Полиция Гернси: «До сих пор мы не обнаружили ничего, что имело бы отношение к пропавшему самолету»

    Полиция Нормандского острова Гернси сообщила, как продвигаются поиски пропавшего частного самолета, на борту которого находился нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала.

    «В настоящее время в воздухе находятся три самолета и один вертолет.

    Мы также изучаем снимки со спутников и данные мобильных телефонов, чтобы понять, могут ли они помочь в поиске.

    До сих пор сегодня мы не обнаружили ничего, что имело бы отношение к пропавшему самолету», – говорится в сообщении полиции в твиттере.

    В конце прошлой неделе футболист перешел в валлийский клуб из «Нанта», после чего отправился во Францию, чтобы попрощаться с партнерами. В понедельник он на небольшом частном самолете в компании пилота он вылетел обратно в Уэльс, но исчез с радаров, не достигнув пункта назначения. Поисковая операция продолжается вторые сутки.

    Ранее стало известно, что в районе поиска пропавшего самолета были обнаружены обломки.

    • «Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.
    • В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

    Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало

    Источник: Твиттер полиции Гернси

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2019 16:08
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 23 января 2019, 21:24

      Когда про пропавшего самолёта что пишут,мне очень жалко этого парня, человек выехал из дома,за границу что то заработать,а его ждал такое ужасный приключение,не кому не желаю такого приключение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч 23 января 2019, 17:05

      Имхо, все ясно уже. Шансы на то, что он выжил, - 0,01%.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 23 января 2019, 16:24

      Да Сала просто решил улететь в Тамбов, чтоб помочь команде выйти-таки в РПЛ.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 23 января 2019, 16:14

      Так понятно все, что он затонул, максимум что можно найти что-то легкое которое дрейфует не понятно где или вовсе, где нибудь уже прибило к берегу и максимум на что надо надеяться это на маячок спас. жилета, если все таки они успели выбраться с борта и подать сигнал, а так надежды считай нет

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      mixa79 > Skull_Boy 24 января 2019, 09:59

      даже если жилет спас в такой воде быть живым реально 5 минут максимум. Потом наступает гипотермия. Не знаю какие в авиации стандарты, но есть еще вариант спасательного плота.Тогда действительно есть шансы, но раз уже третий день пошел, а ничего не известно, то скорее всего плота там никакого не было

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11