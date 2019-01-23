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    Полиция Гернси склоняется к варианту, что Сала и пилот воспользовались спасательным плотом

    Полиция Нормандского острова Гернси прорабатывает версию, по которой нападающий Эмилиано Сала и пилот с пропавшего самолета могли воспользоваться спасательным плотом.

    В понедельник вечером частный самолет с футболистом на борту вылетел из Франции в Уэльс, но исчез с радаров, не достигнув места назначения. Поисковая операция длится вторые сутки.

    В конце прошлой недели аргентинец перешел из «Нанта» в «Кардифф».

    «Мы ищем, основываясь на четырех предположениях:

    1. Они приземлились в другом месте, но не вышли на связь.

    2. Они приземлились на воду, их подобрал проходящий корабль, но они не вышли на связь.

    3. Они приземлились на воду и воспользовались спасательным плотом, который, как мы знаем, находился на борту самолета.

    4. Самолет развалился при столкновении с водой, оставив их в море.

    Приоритет нашей области поиска сводится к варианту со спасательным плотом», – говорится в твиттере полиции Гернси.

    • «Кардифф» приобрел аргентинца за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.
    • В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

    Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало

    Источник: Твиттер полиции Гернси

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    23.01.2019 14:22
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 23 января 2019, 18:25

      Будем надеяться на чудо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 23 января 2019, 15:40

      "Полиция Гернси склоняется к варианту, что Сала и пилот воспользовались спасательным плотом"

      Совершенно не верный заголовок! Все понимают, что это маловероятно, но с учетом того, что верить в то, что они могли остаться в живых и продолжать поиски нужно до тех пор, пока их не найдут, этот вариант является приоритетным для поисков (при остальных вариантах они либо уже мертвы, либо живы и в безопасности, просто не вышли на связь).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 23 января 2019, 15:10

      хоть бы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 23 января 2019, 14:51

      Помоги им Господи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      99-й 23 января 2019, 14:42

      Чисто с практической точки зрения интересно - если вдруг что, попросит ли кардиф бабки назад?

      0
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      ...
      Рейтинг: +773

      OBOLEV > 99-й 23 января 2019, 14:46

      думаю это не так важно!

      1
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > OBOLEV 23 января 2019, 15:31

      Для Кардиффа важно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > 99-й 23 января 2019, 15:42

      У кого и как попросит? Нант продал игрока. А то что он не добрался в новый клуб - это уже не их проблемы.
      Возможно лишь в качестве красивого достойного жеста и в память о погибшем Нант сам вернет деньги или хотя бы часть.

      0
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      Рейтинг: +709

      VAD07 > 99-й 23 января 2019, 17:55

      Деньги уплачены, товара нет. Как думаете?

      1
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > 99-й 23 января 2019, 19:11

      Я думаю, что деньги ещё не выплачены. Купить игрока, не тоже самое, что буханку хлеба. Часто платёж проходит отсрочено, ещё и по частям.

      1
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      Рейтинг: +806

      тигрик > 99-й 23 января 2019, 19:44

      Это сейчас не важно конечно, но толстосуммы так не думают,увы. Уверен,в контракте прописанна страховка на жизнь, этот пункт везде суют

      -1
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 23 января 2019, 14:32

      Аккауратно приводниться в сумерках (а то и в полной темноте) - задача практически невозможная. Будем откровенны, спасатели рассматривают этот вариант как приоритетный не потому, что он самый вероятный, а потому что в этом случае есть шансы спасти людей - и нужно действовать быстро, чтобы найти предполагаемый плот. В 4-м случае уже ничего не поделать, а первые два попросту нереальные.

      По факту, конечно, скорее всего самолёт разрушился об воду, и спасать уже некого...

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Torvald64 23 января 2019, 15:32

      Да же на плоту шансов практически нет,замёрзнут.

      0
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 23 января 2019, 14:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Юрий Лоза одобряет.

      -6
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