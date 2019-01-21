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    «Интер» и «Рома» заинтересованы в лучшем бомбардире Серии А Сапате

    Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата привлек к себе внимание со стороны «Ромы» и «Интера». Клуб из Бергамо рассчитывает получить за игрока 40 миллионов евро.

    В последнем своем матче в Серии А колумбиец сделал покер. Сапата лидирует в списке бомбардиров чемпионата Италии.

    • Сапата перешел в «Аталанту» летом 2018 года из «Сампдории».
    • Рыночная стоимость форварда – 22 миллиона евро.
    • Игроку 27 лет.

    В Италии новый бомбардир, которого вы не знаете. Класс!

    Источник: Football Italia

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    21.01.2019 06:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 января 2019, 11:03

      Автор - спекулянт. Нельзя лидировать с одинаковым количеством мячей еще у двух футболистов.

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