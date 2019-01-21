«Интер» и «Рома» заинтересованы в лучшем бомбардире Серии А Сапате

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата привлек к себе внимание со стороны «Ромы» и «Интера». Клуб из Бергамо рассчитывает получить за игрока 40 миллионов евро.

В последнем своем матче в Серии А колумбиец сделал покер. Сапата лидирует в списке бомбардиров чемпионата Италии.

Сапата перешел в «Аталанту» летом 2018 года из «Сампдории».

Рыночная стоимость форварда – 22 миллиона евро.

Игроку 27 лет.

В Италии новый бомбардир, которого вы не знаете. Класс!