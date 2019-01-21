Примера. «Барселона» выиграла у «Леганеса», Месси вышел на замену и забил гол 

«Барселона» обыграла «Леганес» в матче 20-го тура Примеры со счетом 3:1. Форвард хозяев Лионель Месси не попал в стартовый состав и вышел на поле на 64-й минуте встречи. В добавленное время он забил гол.

Каталонцы набрали 48 очков и остались на первой строчке в таблице. «Атлетик» с 23 очками идет на 13-й строчке.

Результаты других матчей:

Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

Барселона – Леганес – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Дембеле, 32; 2:1 – Брайтвайт, 57; 2:1 – Суарес, 71.

Вильярреал – Атлетик – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Коста (в свои ворота), 18; 1:1 – Экамби, 71.

Леванте – Вальядолид – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Коке, 42; 2:0 – Рохер, 90+5.

Райо Вальекано – Реал Сосьедад – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Сомесана, 22; 2:0 – Эмбарба, 28; 2:1 – Морено, 39; 2:2 – Виллиан, 82.

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