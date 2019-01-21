Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Примера. «Барселона» выиграла у «Леганеса», Месси вышел на замену и забил гол 

    «Барселона» обыграла «Леганес» в матче 20-го тура Примеры со счетом 3:1. Форвард хозяев Лионель Месси не попал в стартовый состав и вышел на поле на 64-й минуте встречи. В добавленное время он забил гол.

    Каталонцы набрали 48 очков и остались на первой строчке в таблице. «Атлетик» с 23 очками идет на 13-й строчке.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

    Барселона – Леганес – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дембеле, 32; 2:1 – Брайтвайт, 57; 2:1 – Суарес, 71.

    Вильярреал – Атлетик – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Коста (в свои ворота), 18; 1:1 – Экамби, 71.

    Леванте – Вальядолид – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Коке, 42; 2:0 – Рохер, 90+5.

    Райо Вальекано – Реал Сосьедад – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сомесана, 22; 2:0 – Эмбарба, 28; 2:1 – Морено, 39; 2:2 – Виллиан, 82.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2019 00:40
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 января 2019, 14:50

      Вышел в нужный момент.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +230

      whitecoal 21 января 2019, 01:38

      Дебилы **—ие, не сайт а помойка, хер **—ая, говорите о Месси и счёте 3—1, а в итоге, посмотрите, 2—1 и без Месси! Ну чему верить? Опять на других сайтах смотреть! *****—ы!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 21 января 2019, 01:28

      А при чём тут Атлетик?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      kliker 21 января 2019, 01:03

      Я чего-то не понимаю: Лунин отказался вернуться в Реал чтобы сидеть в запасе на скамейке в Леганесе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 21 января 2019, 00:50

      Вот такие игры ещё раз подчеркивают кто такой МЕССИ для Барселоны и для мирового футбола в целом. Просто гений: вышел отдал голевой пас и забил шикарный гол.
      Артур и Коитиньо никакие. Второй вообще, кроме себя никого не замечает. Вообще не командный игрок. Может перевоспитают, но сейчас его игра раздражает и вредит команде. А Барса это всё-таки семья.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11