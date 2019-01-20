Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» хочет приобрести Хамеса и готов отпустить Озила в «Баварию»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может перейти в «Баварию».

    По информации Don Balon, английский клуб рассматривает хавбека мюнхенцев Хамеса Родригеса в качестве замены Озилу и готово отпустить немца в мюнхенскую команду.

    Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери хочет продать Озила.

    • Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2021 года.
    • В этом сезоне хавбек провел в АПЛ 13 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

    Агент Озила: «Месут хочет остаться в «Арсенале» до конца контракта или дольше»

    Источник: Don Balon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2019 15:20
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 20:37

      Вряд ли Бавария пойдет на это.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 января 2019, 19:02

      Ну этот донбалон отжигает, как и всегда. Впервые слышу, чтобы Бавария горела желанием приобрести Озила.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Deisler 20 января 2019, 17:06

      Нужен он Баварии, как собаке пятая лапа!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 20 января 2019, 16:37

      Для Баварии- шило на мыло. Пусть Арсенал бабки выплачивает, а на них мюнхенцы купят Хаверца. А кому нужен сейчас Озил с его "выдающейся" статистикой и дикой заработной платой, я ума не приложу.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44

      Deisler > Viper for CSKA 20 января 2019, 17:06

      Да, Хаверц талантище!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 20 января 2019, 16:17

      Желание хорошее, а готовность замечательная...)) Надо и пора..))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11