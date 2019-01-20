«Арсенал» хочет приобрести Хамеса и готов отпустить Озила в «Баварию»

Вряд ли Бавария пойдет на это.
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может перейти в «Баварию».
По информации Don Balon, английский клуб рассматривает хавбека мюнхенцев Хамеса Родригеса в качестве замены Озилу и готово отпустить немца в мюнхенскую команду.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери хочет продать Озила.
- Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2021 года.
- В этом сезоне хавбек провел в АПЛ 13 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.
Агент Озила: «Месут хочет остаться в «Арсенале» до конца контракта или дольше»