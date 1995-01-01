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    Daily Mail: Эмери хочет продать Озила

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может уйти из «Арсенала».

    Главный тренер «канониров» больше не нуждается в услугах немецкого футболиста. Об этом сообщает Daily Mail.

    Специалист хочет продажи 30-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, чтобы приобрести новых игроков.

    Озил пропустил последний матч «Арсенала» против «Вест Хэма» (0:1).

    • Рыночная стоимость Озила – 35 миллионов евро.
    • Контракт хавбека с «Арсеналом» рассчитан до 2021 года.
    • В этом сезоне Озил провел 13 матчей в АПЛ, забив три гола и сделав две результативные передачи.

    Источник: Daily Mail

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