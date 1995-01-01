Daily Mail: Эмери хочет продать Озила

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может уйти из «Арсенала».

Главный тренер «канониров» больше не нуждается в услугах немецкого футболиста. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист хочет продажи 30-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, чтобы приобрести новых игроков.

Озил пропустил последний матч «Арсенала» против «Вест Хэма» (0:1).