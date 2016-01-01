Агент Озила: «Месут хочет остаться в «Арсенале» до конца контракта или дольше»

давно пора уходить...
Эркут Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из клуба.
«Я предпочел бы не говорить публично о о ситуации с Месутом, но на фоне спекуляций о его уходе из клуба я чувствую, что важно внести ясность, чтобы мы могли закончить с этим и сконцентрироваться на футболе.
В январе Месут подписал новый контракт, потому что он видел свое будущее в «Арсенале», и с тех пор ничего не изменилось. Он хочет остаться до конца этого контракта или дольше.
Месут на 100% предан клубу. Он предан «Арсеналу», разделает ценности клуба и не хочет быть где-либо еще», – сказал Согут.
- Текущее соглашение Озила с «Арсеналом» истекает в 2021 году.
- В текущем сезоне АПЛ Озил сыграл в 13 матчах, в которых отдал одну голевую передачу и забил три гола.
- Ранее сообщалось о возможном переходе игрока в «Истанбул» или «Реал».