Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Агент Озила: «Месут хочет остаться в «Арсенале» до конца контракта или дольше»

    Эркут Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из клуба.

    «Я предпочел бы не говорить публично о о ситуации с Месутом, но на фоне спекуляций о его уходе из клуба я чувствую, что важно внести ясность, чтобы мы могли закончить с этим и сконцентрироваться на футболе.

    В январе Месут подписал новый контракт, потому что он видел свое будущее в «Арсенале», и с тех пор ничего не изменилось. Он хочет остаться до конца этого контракта или дольше.

    Месут на 100% предан клубу. Он предан «Арсеналу», разделает ценности клуба и не хочет быть где-либо еще», – сказал Согут.

    • Текущее соглашение Озила с «Арсеналом» истекает в 2021 году.
    • В текущем сезоне АПЛ Озил сыграл в 13 матчах, в которых отдал одну голевую передачу и забил три гола.
    • Ранее сообщалось о возможном переходе игрока в «Истанбул» или «Реал».

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:48
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4

      SeVeRozaa 2 минуты назад

      давно пора уходить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +743

      Бухбух 42 минуты назад

      Он же, вроде, летом собирался уходить.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106800
    #2
    Chernyi Lis
    78587
    #3
    Zenit-84
    76943
    #4
    Андрей Ермошин
    69237
    #5
    klifS
    64197
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru