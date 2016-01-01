Агент Озила: «Месут хочет остаться в «Арсенале» до конца контракта или дольше»

Эркут Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из клуба.

«Я предпочел бы не говорить публично о о ситуации с Месутом, но на фоне спекуляций о его уходе из клуба я чувствую, что важно внести ясность, чтобы мы могли закончить с этим и сконцентрироваться на футболе.

В январе Месут подписал новый контракт, потому что он видел свое будущее в «Арсенале», и с тех пор ничего не изменилось. Он хочет остаться до конца этого контракта или дольше.

Месут на 100% предан клубу. Он предан «Арсеналу», разделает ценности клуба и не хочет быть где-либо еще», – сказал Согут.