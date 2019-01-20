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    «Челси» будет платить Игуаину 270 тысяч в неделю. Аргентинец войдет в пятерку самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин близок к переходу в «Челси» на правах аренды.

    По информации Daily Star, лондонский клуб будет платить аргентинцу 270 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Футболист войдет в пятерку самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.

    Ранее сообщалось, что стороны договорились об аренде до конца сезона. По ее окончании «Челси» сможет выкупить форварда за 36 миллионов евро.

    • На данный момент Игуаин выступает на правах аренды за «Милан».
    • В этом сезоне нападающий провел в Серии А 15 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Daily Star

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    20.01.2019 13:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +91

      Ozabot 21 января 2019, 17:30

      Охренеть! Это 14 миллионов фунтов в год.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 18:35

      Трудно сказать- усиление ли это Челси?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 20 января 2019, 14:19

      Озил 450, а этот 270 2 дна получают я е_6у Люсю, а толку нет

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 января 2019, 14:06

      одному мне кажется, что это плохая идея?

      3
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