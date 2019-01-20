«Челси» будет платить Игуаину 270 тысяч в неделю. Аргентинец войдет в пятерку самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин близок к переходу в «Челси» на правах аренды.

По информации Daily Star, лондонский клуб будет платить аргентинцу 270 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Футболист войдет в пятерку самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.

Ранее сообщалось, что стороны договорились об аренде до конца сезона. По ее окончании «Челси» сможет выкупить форварда за 36 миллионов евро.