Ди Марцио: «Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Игуаина

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин близок к переходу в «Челси».

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб арендует 31-летнего аргентинца на полгода и сможет продлить аренду еще на год.

Сейчас форвард на правах аренды выступает за «Милан».