Ди Марцио: «Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Игуаина

Субаренда. Прикольно. «Милан» отдал 18 миллионов за аренду Игу. Интересно, сколько клуб теперь заработает на субаренде?
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин близок к переходу в «Челси».
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб арендует 31-летнего аргентинца на полгода и сможет продлить аренду еще на год.
Сейчас форвард на правах аренды выступает за «Милан».
- Ранее сообщалось, что Игуин подал официальный запрос о трансфере в «Челси».
- В этом сезоне нападающий провел в Серии А 15 матчей и забил шесть голов.