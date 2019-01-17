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    Ди Марцио: «Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Игуаина

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин близок к переходу в «Челси».

    По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб арендует 31-летнего аргентинца на полгода и сможет продлить аренду еще на год.

    Сейчас форвард на правах аренды выступает за «Милан».

    • Ранее сообщалось, что Игуин подал официальный запрос о трансфере в «Челси».
    • В этом сезоне нападающий провел в Серии А 15 матчей и забил шесть голов.

    Источник: Сайт Джанлкуки Ди Марцио

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    17.01.2019 07:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +91

      Ozabot 17 января 2019, 20:11

      Субаренда. Прикольно. «Милан» отдал 18 миллионов за аренду Игу. Интересно, сколько клуб теперь заработает на субаренде?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 14:09

      Пошел по рукам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 17 января 2019, 11:13

      Аргентинец напоминает футбольную проститутку))

      1
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