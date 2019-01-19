В случае аренды Игуаина «Челси» сможет его выкупить летом за 36 миллионов

Ранее сообщалось, что форвард «Милана» Гонсало Игуаин, принадлежащий «Ювентусу», близок к аренде в «Челси». Из Италии поступает информация об условиях сделки.

По окончании срока аренды (он истечет летом) британцы смогут выкупить аргентинца за 36 миллионов евро. Медицинское обследование Игуаин должен пройти на следующей неделе.