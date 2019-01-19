В случае аренды Игуаина «Челси» сможет его выкупить летом за 36 миллионов

Ранее сообщалось, что форвард «Милана» Гонсало Игуаин, принадлежащий «Ювентусу», близок к аренде в «Челси». Из Италии поступает информация об условиях сделки.
По окончании срока аренды (он истечет летом) британцы смогут выкупить аргентинца за 36 миллионов евро. Медицинское обследование Игуаин должен пройти на следующей неделе.
- В этом сезоне он забил восемь мячей и сделал три результативные передачи в 22 играх за «Милан».
- «Челси» намерен взять игрока в аренду с возможностью ее продления на год.
- Аргентинцу 31 год.