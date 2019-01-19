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    В случае аренды Игуаина «Челси» сможет его выкупить летом за 36 миллионов

    Ранее сообщалось, что форвард «Милана» Гонсало Игуаин, принадлежащий «Ювентусу», близок к аренде в «Челси». Из Италии поступает информация об условиях сделки.

    По окончании срока аренды (он истечет летом) британцы смогут выкупить аргентинца за 36 миллионов евро. Медицинское обследование Игуаин должен пройти на следующей неделе.

    • В этом сезоне он забил восемь мячей и сделал три результативные передачи в 22 играх за «Милан».
    • «Челси» намерен взять игрока в аренду с возможностью ее продления на год.
    • Аргентинцу 31 год.

    Источник: Football Italia

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    19.01.2019 07:14
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