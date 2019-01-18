В пятницу Игуаин пройдет медосмотр в «Челси»

Форвард «Милана» Гонсало Игуаин может стать игроком «Челси», сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, клубам осталось урегулировать формальности, чтобы закрыть трансфер 31-летнего нападающего. Сегодня аргентинец пройдет медосмотр в лондонском клубе.