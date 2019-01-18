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    В пятницу Игуаин пройдет медосмотр в «Челси»

    Форвард «Милана» Гонсало Игуаин может стать игроком «Челси», сообщает Corriere dello Sport.

    По информации издания, клубам осталось урегулировать формальности, чтобы закрыть трансфер 31-летнего нападающего. Сегодня аргентинец пройдет медосмотр в лондонском клубе.

    • За «Милан» Игуаин выступает на правах аренды. Права на него принадлежат «Ювентусу».
    • В этом сезоне он забил восемь мячей и сделал три результативные передачи в 22 играх за «Милан».
    • «Челси» намерен взять игрока в аренду с возможностью ее продления на год.

    Источник: Corriere dello Sport

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    18.01.2019 09:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 18 января 2019, 10:40

      "Синие" сошли с ума... Челси теперь - богадельня?

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