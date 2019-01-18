В пятницу Игуаин пройдет медосмотр в «Челси»

"Синие" сошли с ума... Челси теперь - богадельня?
Форвард «Милана» Гонсало Игуаин может стать игроком «Челси», сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, клубам осталось урегулировать формальности, чтобы закрыть трансфер 31-летнего нападающего. Сегодня аргентинец пройдет медосмотр в лондонском клубе.
- За «Милан» Игуаин выступает на правах аренды. Права на него принадлежат «Ювентусу».
- В этом сезоне он забил восемь мячей и сделал три результативные передачи в 22 играх за «Милан».
- «Челси» намерен взять игрока в аренду с возможностью ее продления на год.