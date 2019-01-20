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    Sport24: Еременко выбрал «Ростов» после звонка Карпина; финн не хотел оставаться в России и имел предложения из Китая

    Стали известны подробности перехода полузащитника Романа Еременко в «Ростов».

    По информации Sport24, 31-летний финн не хотел оставаться в России после ухода из «Спартака». Футболист выбрал донской клуб после звонка главного тренера Валерия Карпина.

    Хавбек имел предложения от клубов Китая, Саудовской Аравии и Катара. За игроком следил «Борнмут».

    • В этом сезоне Еременко провел за «Спартак» в РПЛ четыре матча и не отметился результативными действиями.

    Еременко в «Ростове» – идеальный трансфер

    Источник: Sport24

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    20.01.2019 13:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 20 января 2019, 15:04

      А Борнмут тут с какого бодуна? Наверное, журналист, как обычно, написал, что следил Зенит, а редактор испугался, что за выдумки, связывающие Зенит и потребителя кокаина, его могут наказать. Выдумывать про Еременко - не то же самое, что сочинять про Ганцко или Ракицкого, у которых безупречные репутации. Поэтому вместо Зенита он вставил первую попавшуюся команду.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 января 2019, 15:03

      Карпина не убедило решение руководства спартака избавиться от
      Еременко, решил проверить и убедиться самостоятельно.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > vladimir-7 20 января 2019, 22:18

      Карпин не высокого мнения о менеджменте Спартака ,и хочет доказать это на практике.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > александр п 20 января 2019, 22:34

      Объект для доказательства не очень надежный.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > vladimir-7 20 января 2019, 22:38

      Риска никакого,а если Роман заиграет Карпин в шоколаде.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 20 января 2019, 14:54

      Вот что значит вовремя мобилу включить )))

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 20 января 2019, 13:15

      Там видимо за наркоту сажают и убивают,а у нас можно))))

      3
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      Рейтинг: +901

      Krics > Татарин за ЦСКА 20 января 2019, 13:21

      Не суди и сам не судим будешь.

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > Татарин за ЦСКА 20 января 2019, 13:23

      В Китае за наркоту не просто убивают, а казнят публично

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Skull_Boy 20 января 2019, 13:43

      Так а я про что)))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Krics 20 января 2019, 13:43

      Серьезно???

      1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Krics 20 января 2019, 14:35

      Это христианская заповедь , а он мусульманин , ему можно )))

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