Sport24: Еременко выбрал «Ростов» после звонка Карпина; финн не хотел оставаться в России и имел предложения из Китая

Стали известны подробности перехода полузащитника Романа Еременко в «Ростов».

По информации Sport24, 31-летний финн не хотел оставаться в России после ухода из «Спартака». Футболист выбрал донской клуб после звонка главного тренера Валерия Карпина.

Хавбек имел предложения от клубов Китая, Саудовской Аравии и Катара. За игроком следил «Борнмут».

В этом сезоне Еременко провел за «Спартак» в РПЛ четыре матча и не отметился результативными действиями.

Еременко в «Ростове» – идеальный трансфер