Sport24: Еременко выбрал «Ростов» после звонка Карпина; финн не хотел оставаться в России и имел предложения из Китая

А Борнмут тут с какого бодуна? Наверное, журналист, как обычно, написал, что следил Зенит, а редактор испугался, что за выдумки, связывающие Зенит и потребителя кокаина, его могут наказать. Выдумывать про Еременко - не то же самое, что сочинять про Ганцко или Ракицкого, у которых безупречные репутации. Поэтому вместо Зенита он вставил первую попавшуюся команду.
Стали известны подробности перехода полузащитника Романа Еременко в «Ростов».
По информации Sport24, 31-летний финн не хотел оставаться в России после ухода из «Спартака». Футболист выбрал донской клуб после звонка главного тренера Валерия Карпина.
Хавбек имел предложения от клубов Китая, Саудовской Аравии и Катара. За игроком следил «Борнмут».
- В этом сезоне Еременко провел за «Спартак» в РПЛ четыре матча и не отметился результативными действиями.
Еременко в «Ростове» – идеальный трансфер