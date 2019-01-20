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    Рамос: «При желании мы можем показывать лучший «Реал»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями от матча 20 тура Примеры против «Севильи» (2:0). Футболист считает, что его команда доминировала.

    «Нам был необходим такой матч. Мы полностью доминировали и воспользовались моментами. Могли забить и больше. При желании мы можем показывать лучший «Реал», – сказал Рамос.

    • «Реал» идет в Примере третьим.
    • Отставание от лидирующей «Барселоны» – семь очков.
    • Следующий соперник сливочных по Примере – «Эспаньол» (27 января).

    У «Реала» стало больше проблем. Их не решил и гениальный гол Каземиро

    Источник: Marca

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    20.01.2019 06:25
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