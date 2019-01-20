Рамос: «При желании мы можем показывать лучший «Реал»

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями от матча 20 тура Примеры против «Севильи» (2:0). Футболист считает, что его команда доминировала.

«Нам был необходим такой матч. Мы полностью доминировали и воспользовались моментами. Могли забить и больше. При желании мы можем показывать лучший «Реал», – сказал Рамос.

«Реал» идет в Примере третьим.

Отставание от лидирующей «Барселоны» – семь очков.

Следующий соперник сливочных по Примере – «Эспаньол» (27 января).

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