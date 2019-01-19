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    АПЛ. «Лестер» в добавленное время упустил ничью в Вулверхэмптоне, забито 7 голов

    Встреча 23-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон»«Лестер» завершилась счетом 4:3.

    В составе хозяев хет-трик оформил нападающий Диого Хота (первый в истории клуба с 1977 года), одним мячом отметился полузащитник Райан Беннетт.

    У защитника Конора Коди – автогол. За гостей забили хавбек Демарай Грей и игрок обороны Уэс Морган.

    «Волки» набрали 32 очка и вышли на восьмое место, подвинув «лис» (31 балл) на девятое.

    Англия. Премьер-лига. 23-й тур

    Вулверхэмптон – Лестер Сити – 4:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хота, 4; 2:0 – Беннетт, 12; 2:1 – Грей, 47; 2:2 – Коди, 51 (в свои ворота); 3:2 – Хота, 64; 3:3 – Морган, 87; 4:3 – Хота, 90+3.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир

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    19.01.2019 17:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 января 2019, 00:13

      отличный матч, не зря посмотрел

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 января 2019, 21:17

      Волки вперед!

      0
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