АПЛ. «Лестер» в добавленное время упустил ничью в Вулверхэмптоне, забито 7 голов

Встреча 23-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Лестер» завершилась счетом 4:3.

В составе хозяев хет-трик оформил нападающий Диого Хота (первый в истории клуба с 1977 года), одним мячом отметился полузащитник Райан Беннетт.

У защитника Конора Коди – автогол. За гостей забили хавбек Демарай Грей и игрок обороны Уэс Морган.

«Волки» набрали 32 очка и вышли на восьмое место, подвинув «лис» (31 балл) на девятое.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур

Вулверхэмптон – Лестер Сити – 4:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Хота, 4; 2:0 – Беннетт, 12; 2:1 – Грей, 47; 2:2 – Коди, 51 (в свои ворота); 3:2 – Хота, 64; 3:3 – Морган, 87; 4:3 – Хота, 90+3.

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