«Спартак» в количестве 25 футболистов отправился в Катар на Кубок «Матч Премьер». Гапонов, Миронов, Глушенков – в составе

«Спартак» вылетел из московского аэропорта Шереметьево на второй зимний сбор в Катар. Там состоится товарищеский турнир Кубок «Матч Премьер».

«Из Москвы летят 25 игроков. Это вратари — Александр Максименко, Артeм Поплевченков, Александр Селихов и Антон Шитов;

защитники — Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов;

полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев и Наиль Умяров;

нападающие — Зе Луиш и Георгий Мелкадзе», – сообщила пресс-служба клуба.