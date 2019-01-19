«Спартак» в количестве 25 футболистов отправился в Катар на Кубок «Матч Премьер». Гапонов, Миронов, Глушенков – в составе

Для молодёжи турнир есть отличный шанс зарекомендовать себя перед главным тренером.Удачи всем и постараться обойтись без травм!!!
«Спартак» вылетел из московского аэропорта Шереметьево на второй зимний сбор в Катар. Там состоится товарищеский турнир Кубок «Матч Премьер».
«Из Москвы летят 25 игроков. Это вратари — Александр Максименко, Артeм Поплевченков, Александр Селихов и Антон Шитов;
защитники — Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов;
полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев и Наиль Умяров;
нападающие — Зе Луиш и Георгий Мелкадзе», – сообщила пресс-служба клуба.
- Самуэль Жиго, Фернандо, Софьян Ханни, Луис Адриано, Педро Роша присоединятся к команде позднее.
- Первый матч на Кубок «Матч Премьер» спартаковцы проведут 21 января.
- В РПЛ красно-белые идут четвертыми.
twit text
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 января 2019 г.