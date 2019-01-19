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    «Спартак» в количестве 25 футболистов отправился в Катар на Кубок «Матч Премьер». Гапонов, Миронов, Глушенков – в составе

    «Спартак» вылетел из московского аэропорта Шереметьево на второй зимний сбор в Катар. Там состоится товарищеский турнир Кубок «Матч Премьер».

    «Из Москвы летят 25 игроков. Это вратари — Александр Максименко, Артeм Поплевченков, Александр Селихов и Антон Шитов;

    защитники — Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов;

    полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев и Наиль Умяров;

    нападающие — Зе Луиш и Георгий Мелкадзе», – сообщила пресс-служба клуба.

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    19.01.2019 09:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 19 января 2019, 17:54

      Для молодёжи турнир есть отличный шанс зарекомендовать себя перед главным тренером.Удачи всем и постараться обойтись без травм!!!

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 января 2019, 14:57

      Ну что же ,удачи. И главное без травм.

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 19 января 2019, 12:05

      Ну что ж,удачи парням.
      Или грудь в крестах, или голова в кустах.

      2
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 19 января 2019, 11:02

      Состав конечно слабоват,

      1
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      Рейтинг: +257

      vikrub > ДяДь ПашА 19 января 2019, 13:53

      Это все кто есть. И почему слабоват? Турнир покажет.

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 19 января 2019, 10:33

      Удачи красно-белым !!! Спартак вперед за орденами !!!

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