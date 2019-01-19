Лига 1. Шека в концовке принес «Лиллю» победу над «Амьеном»; ближайший преследователь «ПСЖ» выиграл 3-й матч подряд

Встреча 21 тура чемпионата Франции «Лилль» – «Амьен» завершилась со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились нападающий Рафаэль Леау и полузащитник Шека. За гостей забил форвард Хуан Отеро.

Команда Кристофа Гальтье в результате третьей победы подряд набрала 40 очков и осталась на втором месте. Отставание от «ПСЖ» – 10 баллов. У парижан два матча в запасе.

«Амьен» с 18 пунктами занимает 17 строчку в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 21-й тур

Лилль – Амьен – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Отеро, 5; 1:1 – Леау, 45+2; 2:1 – Шека, 85.

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