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    Лига 1. Шека в концовке принес «Лиллю» победу над «Амьеном»; ближайший преследователь «ПСЖ» выиграл 3-й матч подряд

    Встреча 21 тура чемпионата Франции «Лилль»«Амьен» завершилась со счетом 2:1.

    В составе хозяев отличились нападающий Рафаэль Леау и полузащитник Шека. За гостей забил форвард Хуан Отеро.

    Команда Кристофа Гальтье в результате третьей победы подряд набрала 40 очков и осталась на втором месте. Отставание от «ПСЖ» – 10 баллов. У парижан два матча в запасе.

    «Амьен» с 18 пунктами занимает 17 строчку в турнирной таблице.

    Франция. Лига 1. 21-й тур

    Лилль – Амьен – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Отеро, 5; 1:1 – Леау, 45+2; 2:1 – Шека, 85.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир

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    19.01.2019 00:50
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