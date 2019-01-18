Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Очень разносторонний форвард». Издание AS порекомендовало «Реалу» купить Смолова

    Испанское издание AS выпустило материал, в котором указало пять форвардов для потенциального зимнего усиления атаки мадридского «Реала». В списке оказался нападающий «Локомотива» Федор Смолов.

    «Это очень разносторонний нападающий, который вписался бы в философию Сантьяго Солари», – считает издание.

    Также в списке оказались Оливье Жиру, Бас Дост, Радамель Фалькао и Эмилиано Сала.

    • Об интересе «Реала» к Смолову сообщалось в прошлом году.
    • Рыночная стоимость игрока – 12,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне РПЛ форвард провел 12 матчей, забил четыре гола, сделал один результативный пас.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2019 20:58
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 января 2019, 10:11

      Берите Доста, у нас в Голландии плохо все с центрстолбами. Депай на месте страйкера отдувается. Развивайте Баса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 января 2019, 01:47

      Солари бы самому до лета продержаться :))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 января 2019, 23:11

      Смех, смехом, а Федька реально способен потеснить Диаса с лавочки запасных)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1369

      Hoahin 18 января 2019, 22:32

      Все 5 указанных форвардов абсолютно ничем не помогут Реалу, это наверное какая-то шутка авторов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Hoahin 19 января 2019, 10:10

      Это дефицит атаки, а реальные трансферы зимой ооооооочень трудно оформить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Denbomas 18 января 2019, 22:20

      Издания просто шутят, несерьзно. Пишут, лиж бы писать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн 18 января 2019, 22:12

      Сейчас пойдут насмешки в адрес Феди, но варианты с Фалькао и Жиру ещё более абсурдны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 января 2019, 22:11

      Там лавки узкие, Феде неудобно будет сидеть на них...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 января 2019, 22:01

      Рыночная стоимость игрока – 12,5 миллиона евро (скорей рублей), а купят за 50 ляиов еврозов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8833

      vladik12 18 января 2019, 21:04

      Видимо, они на чем-то очень тяжелом сидят.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11