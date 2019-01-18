«Очень разносторонний форвард». Издание AS порекомендовало «Реалу» купить Смолова

Берите Доста, у нас в Голландии плохо все с центрстолбами. Депай на месте страйкера отдувается. Развивайте Баса.
Испанское издание AS выпустило материал, в котором указало пять форвардов для потенциального зимнего усиления атаки мадридского «Реала». В списке оказался нападающий «Локомотива» Федор Смолов.
«Это очень разносторонний нападающий, который вписался бы в философию Сантьяго Солари», – считает издание.
Также в списке оказались Оливье Жиру, Бас Дост, Радамель Фалькао и Эмилиано Сала.
- Об интересе «Реала» к Смолову сообщалось в прошлом году.
- Рыночная стоимость игрока – 12,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне РПЛ форвард провел 12 матчей, забил четыре гола, сделал один результативный пас.