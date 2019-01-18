«Очень разносторонний форвард». Издание AS порекомендовало «Реалу» купить Смолова

Испанское издание AS выпустило материал, в котором указало пять форвардов для потенциального зимнего усиления атаки мадридского «Реала». В списке оказался нападающий «Локомотива» Федор Смолов.

«Это очень разносторонний нападающий, который вписался бы в философию Сантьяго Солари», – считает издание.

Также в списке оказались Оливье Жиру, Бас Дост, Радамель Фалькао и Эмилиано Сала.