Агент: «Интерес «Реала» к Смолову – не фейк»

Футбольный Агент Кахор Муминов, представляющий интересы форварда «Локомотива» Федора Смолова, рассказал, что информация об интересе к его клиенту со стороны «Реала» не является выдуманной.

– Как вы реагировали на новости о том, что Смолов попал в шорт-лист «Реала»?

– Спокойно. Это не фейк. Не удивились, так как общались до этого с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом. В Посольстве Испании в России организовали закрытую презентацию о глобальной стратегии «Реала» и выходе его на российский рынок. На приеме мы были с Германом Ткаченко (президент ProSports Management – прим. «Бомбардира»). И вот на этом мероприятии много чего обсуждали, в том числе и Смолова.

Когда появилась статья в газете Marca, обрадовались, конечно, но понимали, что это маловероятно. После той статьи, кстати, с нами вновь связались скауты из «Реала» и выяснили статус игрока.