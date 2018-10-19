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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Агент: «Интерес «Реала» к Смолову – не фейк»

    Футбольный Агент Кахор Муминов, представляющий интересы форварда «Локомотива» Федора Смолова, рассказал, что информация об интересе к его клиенту со стороны «Реала» не является выдуманной.

    – Как вы реагировали на новости о том, что Смолов попал в шорт-лист «Реала»?

    – Спокойно. Это не фейк. Не удивились, так как общались до этого с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом. В Посольстве Испании в России организовали закрытую презентацию о глобальной стратегии «Реала» и выходе его на российский рынок. На приеме мы были с Германом Ткаченко (президент ProSports Management – прим. «Бомбардира»). И вот на этом мероприятии много чего обсуждали, в том числе и Смолова.

    Когда появилась статья в газете Marca, обрадовались, конечно, но понимали, что это маловероятно. После той статьи, кстати, с нами вновь связались скауты из «Реала» и выяснили статус игрока.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2018 09:10
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 19 октября 2018, 18:19

      Какой Реал? После ЧМ-2018 - Челябинский Газмяс. Такой же понтовоз как и Кокорин.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 15:37

      Конечно нынешний год стал для Федора ужасным. Особенно это проявилось на ЧМ2018. Возможно повлияла травма ,после которой его уровень снизился. Снизил к себе требовательность ,пропала уверенность. Отсюда потеря собственного контроля в виде нарушения езды на автомобиле в нетрезвом виде. Но если вспомнить два года назад ,не так уж Смолов был и плох. Два года был лучшим бомбардиром РПЛ и ему пророчили блестящее будущее.

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      Рейтинг: +3795

      serppion > zigbert 20 октября 2018, 02:10

      Тоже считаю очевидной потерю Федором уверенности езды на автомобиле в нетрезвом виде.

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 19 октября 2018, 15:00

      Думаю, что даже Реал Сосьедад не рассматривает Федю в качестве усиления не говоря уже о Мадриде. Интерес Реала это не фейк - это бред самого агента!

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr > Fan Loko mik 19 октября 2018, 15:33

      Как и бред того, что он был в посольстве Испании и там говорили о глобальной стратегии Реала.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 октября 2018, 14:43

      Забыли сказать, что это Реал Кастилья)), ибо в основной команде ему даже на лавке нечего делать. На какую они прибыль рассчитывают от продвижения на российский рынок, раз готовы заплатить условные 20-30 лямов за Смолова. У нас тут и так много, кто болеет за сливочных. Ещё бы им там в Испании объяснил кто-то, что СНГ - это регион пиратства, их символику будут покупать больше всякие инстаграмщицы для понтов, чем реальные болелы.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 19 октября 2018, 14:10

      А я что вам говорил,Федя мастеровит.Но обольщаться не надо ,в шорт лист включают намного больше футболистов ,чем хотят приобрести.Так легче торговаться с реальными кандидатами.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 октября 2018, 14:09

      Бумага все стерпит !

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 19 октября 2018, 13:52

      Там что селекционеры слабые , не думаю что Федя дотягивает до уровня резервистов

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      Рейтинг: +434

      Cherembas 19 октября 2018, 13:37

      скамейку что ли протирать?

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      Рейтинг: +222

      Леший88 19 октября 2018, 13:35

      ох и бред

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 19 октября 2018, 13:34

      И он выбрал более звёздный локомотив...

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