Хагуш: «Однажды на тренировке в БАТЭ Гончаренко бросил в нас секундомер и крикнул: «Да пошли вы все!»

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш рассказал, как иногда реагировал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на то, что футболисты не выполняют его указаний.

Игрок и специалист вместе работали в БАТЭ с 2007-го по 2009-й год.

«Как-то играли на маленькие ворота, и он всех просил: «Не прыгайте в ноги». Филипенко кому-то прыгнул, Виктор Михайлович бросил в нас секундомер и крикнул: «Да пошли вы все!» И ушeл. В другой раз вышел на разминку, и ему не понравилось, как мы разминались. Что только не бросал: бананы, лeд.

В чем его секрет успеха? Здесь нет чего-то конкретного, много всего. Например, отношение к футболистам. В 2008-м я приехал в «Рубин» и через несколько дней забил тревогу – просил забрать меня обратно. В БАТЭ были очень близкие и теплые отношения. У нас в России такого нет», – сказал Хагуш.