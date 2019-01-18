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    Хагуш: «Однажды на тренировке в БАТЭ Гончаренко бросил в нас секундомер и крикнул: «Да пошли вы все!»

    Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш рассказал, как иногда реагировал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на то, что футболисты не выполняют его указаний.

    Игрок и специалист вместе работали в БАТЭ с 2007-го по 2009-й год.

    «Как-то играли на маленькие ворота, и он всех просил: «Не прыгайте в ноги». Филипенко кому-то прыгнул, Виктор Михайлович бросил в нас секундомер и крикнул: «Да пошли вы все!» И ушeл. В другой раз вышел на разминку, и ему не понравилось, как мы разминались. Что только не бросал: бананы, лeд.

    В чем его секрет успеха? Здесь нет чего-то конкретного, много всего. Например, отношение к футболистам. В 2008-м я приехал в «Рубин» и через несколько дней забил тревогу – просил забрать меня обратно. В БАТЭ были очень близкие и теплые отношения. У нас в России такого нет», – сказал Хагуш.

    Источник: «Чемпионат»

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    18.01.2019 13:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 18 января 2019, 19:45

      Гончаренко СИЛА!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 января 2019, 17:58

      Вот если бы Карера кинул в Глушакова чего нибудь тяжелое,возможно и не уволили бы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 18 января 2019, 16:58

      Почему Гончаренко может без наказано бананы кидать!? Где же no to racism!?

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 января 2019, 14:30

      Нервы сдавали даже у сэра Алекса Фергюсона! Ну, а тут... Бросил секундомер! В другой раз бросал бананы, лёд... Так не гранату же...?! :-)))

      Верно говорю, Виктор Михайлович?!

      5
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > cska-62 18 января 2019, 16:52

      Зная, где Михалыч сейчас, может и гранатами начать бросаться)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Майор Дзагоев 18 января 2019, 21:48

      Но лучше всё-таки со слезоточивым газом... Боевыми - не надо! :-)))

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > cska-62 18 января 2019, 23:04

      Ну так а я сугубо про дым, газ и "флешки")))

      0
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 18 января 2019, 13:55

      Мне больше всего в перерыве бутсы понравились, а ведь помогло, выиграли!!

      5
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 января 2019, 13:53

      ну так ехай назад

      2
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