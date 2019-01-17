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    Гаттузо дисквалифицирован на один матч за оскорбление судьи Суперкубка Италии

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо дисквалифицирован за поведение в игре против «Ювентуса» за Суперкубок Италии (0:1).

    Согласно Football Italia, 41-летний итальянец угрожал главному арбитру Луке Банти в концовке встречи и оскорбил его перед церемонией награждения. Федерация футбола Италии дисквалифицировала тренера на один официальный матч.

    Гаттузо пропустит выездную встречу с «Дженоа» в 20-м туре Серии А, который состоится 21-го января.

    • Специалист возглавил «россонери» в ноябре 2018-го года
    • «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата

    Источник: Football Italia

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    17.01.2019 23:21
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