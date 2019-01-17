Гаттузо дисквалифицирован на один матч за оскорбление судьи Суперкубка Италии

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо дисквалифицирован за поведение в игре против «Ювентуса» за Суперкубок Италии (0:1).

Согласно Football Italia, 41-летний итальянец угрожал главному арбитру Луке Банти в концовке встречи и оскорбил его перед церемонией награждения. Федерация футбола Италии дисквалифицировала тренера на один официальный матч.

Гаттузо пропустит выездную встречу с «Дженоа» в 20-м туре Серии А, который состоится 21-го января.