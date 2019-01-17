«Милан» может арендовать Батшуайи

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи может провести вторую половину сезона в «Милане».

Основной целью красно-черных является форвард «Дженоа» Кшиштоф Пентек. Тем не менее, генуэзцы хотят получить за поляка 40 миллионов евро плюс бонусы и не согласны на аренду, какие-либо другие варианты или разбитие суммы на платежи. Но отмечается, что «Дженоа» может согласиться на аренду зимой с обязательным выкупом, если в июне миланцы заплатят всю сумму полностью.

Если «Милану» все же не удастся договориться с клубом из Генуи, то он подпишет в аренду Батшуайи, который в настоящее выступает за «Валенсию».

Ранее бельгиец уже договорился об условиях контракта с «Монако», но «Челси» в последний момент заблокировал переход. Считается, что это как раз связано с интересом «Милана».