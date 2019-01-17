«Милан» может арендовать Батшуайи

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи может провести вторую половину сезона в «Милане».
Основной целью красно-черных является форвард «Дженоа» Кшиштоф Пентек. Тем не менее, генуэзцы хотят получить за поляка 40 миллионов евро плюс бонусы и не согласны на аренду, какие-либо другие варианты или разбитие суммы на платежи. Но отмечается, что «Дженоа» может согласиться на аренду зимой с обязательным выкупом, если в июне миланцы заплатят всю сумму полностью.
Если «Милану» все же не удастся договориться с клубом из Генуи, то он подпишет в аренду Батшуайи, который в настоящее выступает за «Валенсию».
Ранее бельгиец уже договорился об условиях контракта с «Монако», но «Челси» в последний момент заблокировал переход. Считается, что это как раз связано с интересом «Милана».
- В этом сезоне Батшуайи провел за «Валенсию» 23 матча и забил три гола.
- Контракт форварда с «Челси» рассчитан до лета 2021 года.