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    Матч России и Хорватии – самая популярная трансляция на российском телевидении в 2018 году

    Трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между Россией и Хорватией (2:2; 3:4 – по пенальти) стала самой популярной на российском телевидении в 2018 году.

    Игру показывал «Первый канал». Рейтинг трансляции составил 20,2% при доле 65,6%.

    Как сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов, в топ-10 трансляций 2018 года вошли семь спортивных событий.

    Места со второго по четвертое заняли матчи ЧМ-2018: игра 1/8 финала Испания – Россия, финал Франция – Хорватия и встреча группового этапа Россия – Египет.

    Рекордный показатель принадлежит матчу Россия – Япония на ЧМ-2002 (доля – 75%).

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    17.01.2019 11:35
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 17 января 2019, 17:12

      А кто-то сомневался?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 15:18

      В этом нет ничего удивительного.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 17 января 2019, 12:59

      Как они так определяют постоянно процент просмотренного..интересно прям

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 17 января 2019, 12:21

      Уже к этому матчу Все уже разогрелись, если бы состоялся следующий, то было бы больше!

      Вот только БЫ всему мешает!

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > SIRIUS 2002 17 января 2019, 13:43

      ну нифигасе у вас позднее зажигание, я уже "перегрелся" с Испанцами, а Хорваты уже были на заминку. Как покурить после секса для курящих.
      Уже просто хотелось увидеть достойную игру нашей сборной, которая в этом матче смотрела не только на Испанцев и только думала о том как от них отбиться.

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