Матч России и Хорватии – самая популярная трансляция на российском телевидении в 2018 году

Трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между Россией и Хорватией (2:2; 3:4 – по пенальти) стала самой популярной на российском телевидении в 2018 году.

Игру показывал «Первый канал». Рейтинг трансляции составил 20,2% при доле 65,6%.

Как сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов, в топ-10 трансляций 2018 года вошли семь спортивных событий.

Места со второго по четвертое заняли матчи ЧМ-2018: игра 1/8 финала Испания – Россия, финал Франция – Хорватия и встреча группового этапа Россия – Египет.

Рекордный показатель принадлежит матчу Россия – Япония на ЧМ-2002 (доля – 75%).