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    Комментатор ESPN: «Паредес не выкладывается по полной в чемпионате России. Что будет в АПЛ?»

    Комментатор РПЛ на канале ESPN Джон Брэдли не уверен, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес заиграет в АПЛ.

    Ранее сообщалось, что «Челси» хочет приобрести аргентинца на замену Сеску Фабрегасу и готов заплатить за него 40 миллионов евро.

    – Паредес все ближе к Лондону. Но так ли он нужен «Челси»?

    – Я не уверен. Летом «Челси» купил Жоржинью из «Наполи», как и хотел Маурицио Сарри. Есть Канте, у которого железное место в стартовом составе, а еще Ковачич... Не вижу свободного места для Паредеса. Может быть, в Лондоне думают над комплектованием состава к следующему сезону, ведь Ковачич арендован.

    – Цитата газеты Evening Standard: «Паредес – замена Фабрегасу». Разве это не ответ, зачем он нужен?

    – Никто не тратит почти 50 миллионов фунтов на замену футболиста, который толком не играл. Так что Паредес – точно не прямая замена Сеску. Да и стиль у них разный. Фабрегас идеально подходил под английский футбол, а Паредес – нет. Во-первых, он легковесный. Во-вторых, в матчах чемпионата России Паредес не отдается играм полностью. А если в России этого не происходит, то что будет в Англии?

    Только поймите меня правильно: я считаю Паредеса хорошим футболистом, но у каждой страны есть своя специфика. Англия – не Италия, где Паредес себя зарекомендовал. Тут интенсивность как самих матчей, так и сезона намного выше. Паредес привык к другим нагрузкам и другим требованиям физподготовки.

    – На российском рынке сложилось мнение, что «Зенит» готов продать Паредеса за 45 миллионов евро – не меньше. Он действительно столько стоит?

    – Наверное, нет. Хотя английские клубы богаче других, так что ценник для них часто завышают.

    Хорошо. Но впишется ли он хотя бы в модель Сарри?

    – Не думаю. Ему больше подходят команды, атакующие пассивно.

    – «Манчестер Юнайтед» Моуринью?

    – Например. Или какая-нибудь сильная контратакующая команда. В «Арсенале» Унаи Эмери я лучше представляю Паредеса.

    – Осенью переговоры с Паредесом вел «Милан».

    – Ох, нет. По мне, каждый, кто переходит в «Милан» сейчас, – сумасшедший. Внутри клуба явный беспорядок.

    – Но сам Паредес, кажется, жаждет переехать в Лондон. Несколько дней назад он ретвитнул видеозапись с заголовком «Леандро Паредес, добро пожаловать в «Челси». Непрофессионально?

    – Как минимум странно. Возможно, он просто не понимает, что не должен публиковать такие вещи. Если же он делает это осознанно, то «Зенит» и его фанаты имеют право выражать недовольство Паредесом.

    – Понимает. В начале января он сказал, что хочет вернуться в «Боку», хотя у него действующий контракт с «Зенитом».

    – Это не совсем то. Слова могли быть интерпретированы иначе, и он имел в виду возвращение в будущем, перед завершением карьеры. Если он действительно хочет уйти, то пусть хотя бы публично озвучит и объяснит свое желание.

    – Вы заметили прогресс в игре Паредеса за полтора года в «Зените»? Или наоборот, он деградировал?

    – Он играл нормально. Конкретно я ожидал от Паредеса большего, так что разочарован.

    – Чего же вы ожидали?

    – Я думал, он будет контролировать все матчи и восхитит болельщиков игрой в пас. Но я даже не могу однозначно назвать Паредеса лучшим аргентинцем в «Зените». На мой взгляд, до травмы Маммана смотрелся сильнее. Паредес должен был стать лучшим полузащитником лиги, но не стал им.

    – Кто лучше?

    – В прошлом сезоне – определенно Денисов. И в каждом из других топ-клубов есть полузащитник, который поспорил бы с Паредесом за звание сильнейшего в своем амплуа.

    – Денисов в «Челси» – это было бы сильно.

    – Вот вы шутите, а я серьезно считаю, что Денисов мог бы заиграть в Англии несколько лет назад. Но ему следовало научиться поменьше говорить, ха-ха. В успехе Паредеса в Англии я так не уверен.

    • Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
    • В этом сезоне хавбек провел за петербуржцев 22 матча, записав на свой счет четыре гола и четыре результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов.

    У «Зенита» появилась проблема. Все из-за Паредеса и «Челси»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2019 09:59
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 января 2019, 19:58

      Многие талантливые молодые футболисты не могут раскрыть свой потенциал из-за характера и поведения на поле и внутри команды. Примеров много и похоже Паредес среди них...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 января 2019, 18:01

      Тезис из заголовка справедлив, в первую очередь, для наших игроков, а вот легионеры, чаще всего, за рубежом даже на новый уровень умудряются выходить. В Челси он будет попу рвать, а в РПЛ можно и шалтай-болтай, тем более, при таких-то зарплатах.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 17 января 2019, 16:17

      Эх лимит, лимит...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 14:53

      Грамотное интервью.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 17 января 2019, 12:33

      На счет Паредеса согласен полностью, и на счёт Денисова хорошо сказал.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 17 января 2019, 12:23

      Я в монахи сразу подамся, когда услышу от наших комментаторов что-нибудь подобное. Разве что Вася Уткин способен на такой анализ. И то, когда он трезвый...

      4
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 17 января 2019, 11:58

      Афигеть, когда иностранынй комментатор так пристально следит за футболом в России, сравнивая игроков с другими амплуа, из других клубов РФПЛ и т.п.. Остаётся только догадываться какой же уровень фанатизма футбола в Англии

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 января 2019, 11:23

      очень интересно ха-ха

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 17 января 2019, 10:55

      "В матчах чемпионата России Паредес не отдается играм полностью. А если в России этого не происходит, то что будет в Англии?" (с)

      Половина игроков с хоть каким-то именем приходят и играют так, или вообще не играют.
      В Англии будет больше желания, тем более в Челси...

      2
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      Рейтинг: +2390

      baden69 17 января 2019, 10:45

      Сказано все грамотно, ни убавить, ни прибавить... Потенциал у Леанардо огромный, но он его не раскрыл даже на 50%.

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > baden69 17 января 2019, 15:43

      глупости!, если бы у него был потенциал его бы Рома никогда не продала и он бы никогда не решился ехать в Россию

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