Комментатор ESPN: «Паредес не выкладывается по полной в чемпионате России. Что будет в АПЛ?»

Комментатор РПЛ на канале ESPN Джон Брэдли не уверен, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес заиграет в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет приобрести аргентинца на замену Сеску Фабрегасу и готов заплатить за него 40 миллионов евро.

– Паредес все ближе к Лондону. Но так ли он нужен «Челси»?

– Я не уверен. Летом «Челси» купил Жоржинью из «Наполи», как и хотел Маурицио Сарри. Есть Канте, у которого железное место в стартовом составе, а еще Ковачич... Не вижу свободного места для Паредеса. Может быть, в Лондоне думают над комплектованием состава к следующему сезону, ведь Ковачич арендован.

– Цитата газеты Evening Standard: «Паредес – замена Фабрегасу». Разве это не ответ, зачем он нужен?

– Никто не тратит почти 50 миллионов фунтов на замену футболиста, который толком не играл. Так что Паредес – точно не прямая замена Сеску. Да и стиль у них разный. Фабрегас идеально подходил под английский футбол, а Паредес – нет. Во-первых, он легковесный. Во-вторых, в матчах чемпионата России Паредес не отдается играм полностью. А если в России этого не происходит, то что будет в Англии?

Только поймите меня правильно: я считаю Паредеса хорошим футболистом, но у каждой страны есть своя специфика. Англия – не Италия, где Паредес себя зарекомендовал. Тут интенсивность как самих матчей, так и сезона намного выше. Паредес привык к другим нагрузкам и другим требованиям физподготовки.

– На российском рынке сложилось мнение, что «Зенит» готов продать Паредеса за 45 миллионов евро – не меньше. Он действительно столько стоит?

– Наверное, нет. Хотя английские клубы богаче других, так что ценник для них часто завышают.

– Хорошо. Но впишется ли он хотя бы в модель Сарри?

– Не думаю. Ему больше подходят команды, атакующие пассивно.

– «Манчестер Юнайтед» Моуринью?

– Например. Или какая-нибудь сильная контратакующая команда. В «Арсенале» Унаи Эмери я лучше представляю Паредеса.

– Осенью переговоры с Паредесом вел «Милан».

– Ох, нет. По мне, каждый, кто переходит в «Милан» сейчас, – сумасшедший. Внутри клуба явный беспорядок.

– Но сам Паредес, кажется, жаждет переехать в Лондон. Несколько дней назад он ретвитнул видеозапись с заголовком «Леандро Паредес, добро пожаловать в «Челси». Непрофессионально?

– Как минимум странно. Возможно, он просто не понимает, что не должен публиковать такие вещи. Если же он делает это осознанно, то «Зенит» и его фанаты имеют право выражать недовольство Паредесом.

– Понимает. В начале января он сказал, что хочет вернуться в «Боку», хотя у него действующий контракт с «Зенитом».

– Это не совсем то. Слова могли быть интерпретированы иначе, и он имел в виду возвращение в будущем, перед завершением карьеры. Если он действительно хочет уйти, то пусть хотя бы публично озвучит и объяснит свое желание.

– Вы заметили прогресс в игре Паредеса за полтора года в «Зените»? Или наоборот, он деградировал?

– Он играл нормально. Конкретно я ожидал от Паредеса большего, так что разочарован.

– Чего же вы ожидали?

– Я думал, он будет контролировать все матчи и восхитит болельщиков игрой в пас. Но я даже не могу однозначно назвать Паредеса лучшим аргентинцем в «Зените». На мой взгляд, до травмы Маммана смотрелся сильнее. Паредес должен был стать лучшим полузащитником лиги, но не стал им.

– Кто лучше?

– В прошлом сезоне – определенно Денисов. И в каждом из других топ-клубов есть полузащитник, который поспорил бы с Паредесом за звание сильнейшего в своем амплуа.

– Денисов в «Челси» – это было бы сильно.

– Вот вы шутите, а я серьезно считаю, что Денисов мог бы заиграть в Англии несколько лет назад. Но ему следовало научиться поменьше говорить, ха-ха. В успехе Паредеса в Англии я так не уверен.

Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.

В этом сезоне хавбек провел за петербуржцев 22 матча, записав на свой счет четыре гола и четыре результативные передачи.

Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов.

У «Зенита» появилась проблема. Все из-за Паредеса и «Челси»