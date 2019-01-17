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    Бабурин может досрочно вернуться в «Зенит» из аренды в «Рубине»

    Голкипер «Зенита» Егор Бабурин может досрочно вернуться в петербургский клуб из аренды в «Рубине».

    1 августа 2018 года 25-летний россиянин подписал с петербуржцами новый контракт на три года, 28 августа – на правах аренды перешел в «Рубин».

    По данным «Спорт-Экспресс», «Зенит» рассматривает Бабурина как замену Юрию Лодыгину, который может стать игроком «Ноттингем Форест».

    • В этом сезоне Бабурин провел в РПЛ один матч и пропустил один гол.
    • Вратарь – воспитанник «Зенита». За первую команду выступает с 2013 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2019 06:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 17 января 2019, 12:51

      Как повезет Рубину, который готов от всех избавиться, лишь бы не платить зарплату.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 12:45

      Луневу нужна квалифицированная замена. Тем более если уйдет Лодыгин.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 17 января 2019, 09:11

      Сообщения со словом "МОЖЕТ" футбольной новостью быть "НЕ МОЖЕТ".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 января 2019, 07:37

      С уходом Лодыгина второй воротник, дублёр Лунёва нужен. Миша Кержаков уже заканчивает и он без игровой практики.

      3
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