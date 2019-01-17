Бабурин может досрочно вернуться в «Зенит» из аренды в «Рубине»

Голкипер «Зенита» Егор Бабурин может досрочно вернуться в петербургский клуб из аренды в «Рубине».

1 августа 2018 года 25-летний россиянин подписал с петербуржцами новый контракт на три года, 28 августа – на правах аренды перешел в «Рубин».

По данным «Спорт-Экспресс», «Зенит» рассматривает Бабурина как замену Юрию Лодыгину, который может стать игроком «Ноттингем Форест».